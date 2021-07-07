اليمن: الجيش يواصل التقدم في ساحة البيضاء ويكبد الحوثي خسائر فادحة

أكد الجيش اليمني تنفيذ قواته عملية تمشيط واسعة، اليوم الأربعاء، تمكنت خلالها من تأمين المواقع والمناطق التي جرى تحريرها مؤخراً في مديرية البيضاء (ريف مدينة البيضاء)، ومنها الجبال والمواقع المحيطة بمدينتي الضحاكي والعيوف.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، تواصل انتصارات ونجاحات قوات الجيش وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في المعارك الدائرة بمختلف جبهات القتال بمحافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.

وفي المحور الشرقي، شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في محيط مدينة عوين، آخر المناطق التي تتمركز فيها الميليشيا بمديرية الصومعة

كانت وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة قد تجاوزت المدينة، وبدأت بتحرير أولى مناطق مديرية البيضاء من الجهة الشرقية.

إلى ذلك، دمرت مقاتلات التحالف عربتي BMB وكاتيوشا تابعة لميليشيات الحوثي في مديريتي ذي ناعم والطفه، إضافة إلى تدمير عربة في جبل حلموس بمديرية ذي ناعم، وأسفرت الغارات أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي السياق، واصلت قوات ألوية العمالقة وقبائل آل حميقان تقدمها نحو مدينة البيضاء عاصمة المحافظة بعد يوم من تطهير مديرية الزاهر والسيطرة على الجبال المحيطة بها.

وقال العقيد يوسف البارق، القيادي في اللواء الرابع عمالقة، إن قوات العمالقة ومقاومة آل حميقان واصلت تقدمها نحو مدينة البيضاء حيث سيطرت على جبال في مناطق آل مظفر.

وأضاف البارق أن القوات تمكنت مساء الثلاثاء من تحرير جبل مسلم الاستراتيجي المطل على مركز المحافظة والقريب من كهرباء البيضاء كما تم تحرير جبل سودة القريب من مدينة البيضاء.