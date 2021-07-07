يحيى الفخرانى يبحث عن بديل جراند لـ«يا ما فى الجراب يا حاوى»

دخل الفنان يحيى الفخراني، خلال الساعات القليلة الماضية، في مفاوضات مع عدد من النجوم الكبار، للمشاركة في مسرحيته الجديدة "ياما في الجراب يا حاوي" المقرر عرضها خلال عيد الأضحى إنقاذًا للوقت بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد انسحاب الفنان محمد التاجي بعد بروفات العمل.

وبسبب اختلاف في وجهات النظر بينه وبين طاقم العمل والجهة المنتجة، انسحب التاجي من العمل الجديد قبل أقل من أسبوعين من عرضه ما تسبب في أزمة كبيرة، حيث يختار الفخراني نجمًا من النجوم الكبار لتقديم الشخصية وتم فتح خطوط اتصال سرية مع عدد من الفنانين منهم محمد محمود وصلاح عبد الله وخلال الأيام القادمة سيتم الاستقرار على بطل يملك موهبة الوقوف على خشبة المسرح بسهولة.

وقرر الفخراني تأجيل كل العروض والسيناريوهات المعروضة عليه للدخول في تجربة تليفزيونية جديدة إلى ما بعد عرض المسرحية بالشكل الجديد.

“ياما في الجراب ياحاوي” تدور أحداثها حول شحاذ يجسده يحيى الفخراني مع ابنته من خلال الغناء في الشوارع، يتولى الخليفة الصغير حكم البلاد في سن صغيرة بعد مقتل والده الحاكم، ويقع في حب ابنة الفخراني، ليتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير.

المسرحية مقرر عرضها في موسم عيد الأضحى وهى بطولة إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وبيمى فؤاد إخراج مجدى الهواري.