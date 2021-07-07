«تعليم الجيزة» تعلن استعدادها لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة، وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، ومجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستعددت جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة وتفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات بدءا من يوم السبت 10 يوليو وحتى الاثنين 2 أغسطس 2021، وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 73923 طالبا وطالبة بواقع "36329 بالشعبة الأدبية و24641 بشعبة العلمى علوم و12953 بشعبة العلمى رياضة".

كما بلغ إجمالى عدد اللجان 165 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة بواقع 5280 لجنة فرعية، و14 مركز توزيع أسئلة.

من جانبه، أكد الجيار توفير 69 استراحة منها 39 استراحة للرجال و30 للسيدات وتزويدها بجميع وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى.

وبالتنسيق مع مديرية الصحة، أشار إلى أنه تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وأوضح أنه تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث، مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول .

وشدد الجيار على ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبحوا 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم.