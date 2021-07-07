الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يكلف برفع كفاءة المنظومة البحثية فى معامل الوزارة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مركز البحوث الزراعية برفع كفاءة المنظومة البحثية والتعليمية والفنية من خلال تنفيذ الدورات التدريبية التى تخدم المجتمع العلمى وتفعيل الدور المجتمعى والتقنى بمعامل الوزارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان لدورة تدريبية بعنوان “كوفيد 19 ومرض السل البقرى وعلاقته بالإنسان” والتى ينفذها المعهد بالتعاون مع كلية الطب جامعة قناة السويس بحضور الدكتور عصام كامل مدير مركز التدريب والدكتورة أميرة جمال أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة قناة السويس والدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، بحضور 20 متدربا من أعضاء هيئة التدريس والجهات المساعدة بالكلية.

وقال الدكتور ممتاز شاهين في تصريحات صحفية  الأربعاء إن الدورة التي نظمت خلال يومي 6 و7 يوليو الجاري ناقشت أحد مشاكل العصر وهو انتشار فيروس كورونا والذي يهدد البشرية كلها ومستجدات المرض على الساحة العالمية ومدى تحور الفيروس محلياً واقليميا ودولياً ومتطلبات منظمة الصحة العالمية  (WHO) وكيفية الوقاية منه (الكوفيد 19 ) وعلاقته بالأمراض المشتركة ومنها السل البقري الذى يعد من أخطر الأمراض التى تنتقل من الحيوان للأسنان.

ولفت «شاهين»، الى تواجد معمل بالمعهد ذو آمان حيوي ثالث للتعامل مع تلك الميكروبات، مؤكدا حرصه على ضرورة التواصل المستمر بين الحضور والمعهد.

ومن جانبها أشادت الدكتورة أميرة جمال أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة قناة السويس بالقائمين على تنفيذ الدورة لمثابراتهم لإخراجها بالمظهر المشرف موضحة أن هذه الدورة هى بداية لسلسلة من الدورات المشتركة مع معهد بحوث الصحة الحيوانية تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع مع الكلية.

وزير الزراعة يكلف برفع كفاءة المنظومة البحثية معامل

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وائل لطفي

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