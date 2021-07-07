الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شباك المنافسة: أفلام الأضحى تجبر الأعمال الأجنبية على التراجع

Black Widow
Black Widow

استقبلت دور السينما اليوم فيلمًا أجنبيًا واحدًا وهو فيلم Black Widow  بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، الذي يعرض بالسينمات المصرية، لينافس بدور العرض قبل موسم أفلام عيد الأضحى الذي يتنافس فيه عدد كبير من النجوم في تراجع واضح من قبل شركات التوزيع.

ويتواجد الفيلم الجديد “Black Widow” الذي تعود به النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، وحيدا اليوم في الجدول الذي يحدّث كل يوم أربعاء بمصر حيث بدأت الشركات المصرية عرض أفلامها ومنها فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز ودينا الشربيني الذي عرض اليوم أيضا ومن المنتظر عرض العارف وعدد من الأعمال الهامة.

وتدور أحداث Black Widow خلال فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف المعروفة لدى الجميع باﻷرملة السوداء في مهمة جديدة بروسيا.

الفيلم الجديد يشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم بقيادة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون وفلورنس بوج وديفيد هاربر وريتشل وايز ووت فاجبينلي وراي وينستون وفيلم Black Widow من تأليف ديفيد هايتر وإخراج  كيت شورتلاند وكان مقررًا أن يطلق الفيلم خلال الفترة الماضية، لكن وباء كورونا أجل خطة شركات الإنتاج العالمية الكبرى وتقرر عرض الفيلم خلال الشهر الجاري، حيث تعد هذه هي المرة السابعة في الفيلم الجديد التي ستلعب فيها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون دور “الأرملة السوداء أو ناتاشا رومانوف” بعد سلسلة من الأعمال خلال السنوات الماضية حققت فيها نجاحات كبيرة.

واستقبلت دور السينما الأسبوع الماضي 5 أفلام أجنبية، إضافة إلى 5 أخرى الأسبوع قبل الماضي ومن المقرر أن تظل القائمة مغلقة على الأفلام المصرية حتى عيد الأضحى.

Black Widow السينمات سكارليت جوهانسون النجمة العالمية سكارليت جوهانسون دور العرض عيد الأضحى

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