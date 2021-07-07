الأردن يدين هدم الاحتلال لمساكن الفلسطينيين في قرية حمصة الفوقا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساكن الفلسطينيين في قرية حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن عمليات الهدم والتهجير وكذلك الاستيلاء على الأراضي خرق للقانون الدولي، ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان والتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي.

وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم غير شرعية وغير قانونية، وتقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية .

الخارجية الفلسطينية تصف هدم حمصة الفوقا بـ"جريمة حرب"

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية للمرة الخامسة خلال عام والاستيلاء عليها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية عملية الهدم جريمة حرب وضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، ويندرج في إطار عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة المتواصلة بما فيها الأغوار، كما اعتبرته امتدادا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة.

ورفضت الوزارة، في بيانها، اليوم الأربعاء، الصمت الدولي على هذه الجرائم والانتهاكات، خاصة تلك الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي التمسك بحل الدولتين، وتساءلت: أين هي مواقف الدول التي تطالب بوقف إجراءات أحادية الجانب، وتطالب بإعطاء الحكومة الإسرائيلية فرصة؟

جنود الاحتلال تهجر المواطنين بالقوة

وفى وقت سابق من اليوم، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، فيما يحاول الجنود تهجير المواطنين منها بالقوة.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات هدم واستيلاء على منشآت المواطنين في الخربة، موضحا أن هذه هي السابعة التي تهدم فيها منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية