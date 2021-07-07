الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشريف: الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الإسكندرية لتعود لسابق عهدها

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية مدينة تقبل جميع الأديان وبها جميع الثقافات والحضارات، وعلى مدار أكثر من 20عاما استولي على المحافظة الكثير من غير أبنائها، وأصبحت محاطة بالكثير من المباني العشوائية.

وأضاف: أهل الإسكندرية اطمئنوا عليها خلال سنوات ستكون هناك إسكندرية جديدة حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الإسكندرية، لتعود كسابق عهدها، مشيرًا إلى أن الإسكندرية يقام على أرضها مشروعات قومية كبري بمتابعة رئيس الجمهورية شخصيا، ومشروعات اصغر تقوم عليها المحافظة.

وأوضح أن من بين المشروعات في أحد الأماكن العامة بمحافظة الإسكندرية عودة محطة مصر التي كنا نستمتع بها في فترة الستينات والسبعينات، من خلال مشروع تطوير ميدان محطة مصر الذي ينتهي بعد اربع اشهر، فضلا عن تطوير منطقة بئر مسعود والذي يتم استلامه بعد 6 اشهر ضمن مشروع الهوية البصرية.

وأوضح أن الشهر القادم  ينطلق مشروع تطوير حلقة السمك، وإقامة حلقة سمك على مستوى عالمي على مساحة أكبر، لافتًا أن هناك عدة مشاريع قومية كبرى سوف يعلن عنها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها طريق محور التعمير ب8 حارات يكون طفرة في مشروعات الطرق.

جاء ذلك خلال احتفالية بعنوان "كوزموبوليتانية الإسكندرية"، التي نظمها مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، في إطار جهود مكتبة الإسكندرية وسعيها الحثيث لإحياء حوار الحضارات خاصة ما بين دول البحر المتوسط، وتأكيدًا على ما تتميز به مدينة الإسكندرية من كونها بوتقة انصهرت فيها كل الحضارات بحضور الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،  اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور  مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

محافظ الإسكندرية رئيس الجمهورية مشروعات قومية كبرى مشروع الهوية حضارة البحر المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

صرف عضو مجلس إدارة الأهلى سابقًا من سراى النيابة

«باقي 72 ساعة».. موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

صور

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة