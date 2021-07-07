الشريف: الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الإسكندرية لتعود لسابق عهدها

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية مدينة تقبل جميع الأديان وبها جميع الثقافات والحضارات، وعلى مدار أكثر من 20عاما استولي على المحافظة الكثير من غير أبنائها، وأصبحت محاطة بالكثير من المباني العشوائية.

وأضاف: أهل الإسكندرية اطمئنوا عليها خلال سنوات ستكون هناك إسكندرية جديدة حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الإسكندرية، لتعود كسابق عهدها، مشيرًا إلى أن الإسكندرية يقام على أرضها مشروعات قومية كبري بمتابعة رئيس الجمهورية شخصيا، ومشروعات اصغر تقوم عليها المحافظة.

وأوضح أن من بين المشروعات في أحد الأماكن العامة بمحافظة الإسكندرية عودة محطة مصر التي كنا نستمتع بها في فترة الستينات والسبعينات، من خلال مشروع تطوير ميدان محطة مصر الذي ينتهي بعد اربع اشهر، فضلا عن تطوير منطقة بئر مسعود والذي يتم استلامه بعد 6 اشهر ضمن مشروع الهوية البصرية.

وأوضح أن الشهر القادم ينطلق مشروع تطوير حلقة السمك، وإقامة حلقة سمك على مستوى عالمي على مساحة أكبر، لافتًا أن هناك عدة مشاريع قومية كبرى سوف يعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها طريق محور التعمير ب8 حارات يكون طفرة في مشروعات الطرق.

جاء ذلك خلال احتفالية بعنوان "كوزموبوليتانية الإسكندرية"، التي نظمها مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، في إطار جهود مكتبة الإسكندرية وسعيها الحثيث لإحياء حوار الحضارات خاصة ما بين دول البحر المتوسط، وتأكيدًا على ما تتميز به مدينة الإسكندرية من كونها بوتقة انصهرت فيها كل الحضارات بحضور الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.