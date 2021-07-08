«أنا لسه فاكر الشعار ده».. كواليس خلاف أحمد زكي وهادي الجيار

"قديمًا كان يأتيني حلم غبي يتكرر بشكل يومي، كنت أراني نائمًا وهناك من يمسك آلة حادة ويمزق رقبتي وأظل أصرخ حتى تصبح بين الرقبة والكتف قطعة لحم صغيرة، بعدها أفيق من النوم مذعورًا".

حكى الفنان أحمد زكي عن أحلامه وكوابيسه المزعجة التي كانت تطارده في نومه دومًا، وذلك في حواره مع جريدة "روز اليوسف" 1994.

وقال الفنان الراحل إن هذا الحلم كان يتكرر معه بشكل دائم، لكنه انقطع فجأة، وتغير إلى حلم آخر أكثر إزعاجًا وخوفًا، ودفعه للرغبة في التخلص من حياته.

ذهب أحمد زكي للعديد من الأطباء النفسيين ورجال الدين وعرض عليهم أحلامه، يطلب منهم تفسيرًا لهذه الأحلام المزعجة، التي لا يصدق أنه يراها.

رأى زكي نفسه في أحد أحلامه المزعجة، أنه نائم على سريره وإذ بروحه تصعد منه وتطوف فوقه وتصعد لأماكن مليئة بالأزاهير والربيع والخضرة الممتدة، وظلت تطوف في السقف وهو لا يزال نائمًا، وتعسر عليه ارتداد روحه لجسده، وكان يتألم، وعندما عادت إليه روحه، وجد نفسه يقع من على السرير ويفيق مذعورًا.

استيقظ وأسرع وفتح باب حجرته وخرج في الشارع بملابسه نومه، يدور في الشوارع خائفًا مرتجفًا، ثم عاد بعد عدة ساعات ووضع رأسه تحت الماء البارد، ثم ارتاح بعد ذلك.

لم يجد أحمد زكي تفسيرًا لكل هذه الأحلام، ولم يصدق أيضًا أنها تأتيه في منامه.

كان يجري عملية المرارة في لندن، وأثناء خروجه من غرفة العمليات، خُيل إليه أنه يرى صلاح جاهين في صورة هلامية أثيرية يطوف فوقه لثوان معدودات، وبعدها بعدة أيام عرف أحمد زكي أن صلاح جاهين مات في نفس اليوم الذي رآه يطوف فوقه في المستشفى.

وهو ما حدث أثناء وفاة هالة فؤاد، وبعدها بدأ يخاف من النوم حتى لا يعرف الكثير من الحقائق التي يراها مرعبة.

وعد مع نجوم مدرسة المشاغبين

شارك أحمد زكي مع الفنان هادي الجيار في مسرحية "مدرسة المشاغبين" بجانب عدد من الفنانين الذين حققوا شهرة كبيرة، أمثال الزعيم عادل إمام، وسعيد صالح، ويونس شلبي، وحسن مصطفى، وسهير البابلي.



وحكى هادي الجيار أثناء وجوده في برنامج "حق الجماهير" عن الوعد الذين جمع بينهم، بأنه إذا حقق أحدهم النجومية سيصطحب البقية معه، وقال "الجيار":"أحمد زكي لما شاف أن الجمهور بدأ يعرفنا، وحقق شهرة في السنة التانية، قال أننا ممكن في يوم من الأيام نحقق مستقبل كبير، فقال: اللي يطلع مننا أو يقب مننا ياخد بإيد التاني، أنا لسه فاكر الشعار ده واعتقد إنك فاكره، فاكره يا أحمد".



كان رد أحمد زكي على زميله هادي الجيار أنه يعتبره زميل عزيز عليه، لكن خلال مسيرته التي مضى فيها ساعد العديد من الشباب والفتيات على الظهور في أفلامه، منهم وفاء سالم التي شاركته بطولة فيلم "النمر الأسود" للمخرج عاطف سالم.



كما أكد أحمد زكي أن ترشيح الممثلين هو من ضمن اختصاصات مخرج العمل، وهو شيء لا يتدخل فيه، كما أنه لا يبدي رأيه بشكل صريح لو سأله المخرج عن رؤيته لممثل معين في إحدى الشخصيات، لكنه قد يرشح الممثل في حالة واحدة وهو أن يسأله المخرج عن الممثل الذي يراه في تلك الشخصية: "رشحت يونس شلبي لدور الصحفي في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" وكان موفقًا في ذلك الترشيح، ولا أرى نفسي ضمن أبطال فرقة الفنانين المتحدين، بل كنت ضيفًا عليهم خلال مشاركتي في "مدرسة المشاغبين" ومن قبلها مسرحية "هاللو شلبي".