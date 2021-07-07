الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إصابة ربة منزل ونجليها في مشاجرة بالشوم والعصي بنجع حمادي

مشاجرة
مشاجرة

أصيبت ربة منزل ونجليها، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في مشاجرة بالشوم والعصي بين أبناء عمومة في قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما اخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أسفرت عن إصابة ربة منزل ونجليها.

وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، كان قد لقي 11 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، في مشاجرة مسلحة وإطلاق النيران على سيارة بقرية أبو حزام بنجع حمادي، من بينهم 5 سيدات و3 أطفال، كانوا ضمن ضحايا الحادث.

وأسفر الحادث عن مقتل 4 سيدات بينهن جثتان مجهولتا الهوية، وتبين أنهن سعدات عبدالواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، فضلا عن مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين، ومن بين الضحايا طفل وجده ووالدته.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطارًا، بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين السعدية والعوامر، بقرية أبو حزام بنجع حمادي، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، أسفرت عن مصرع، هدى سعيد نور 8 سنوات، ومحمد سيد محمد 22 سنة، وحنان حمادة شاكر 20 سنة، ويوسف مسعود أنور 15 سنة، حسين أحمد 45 سنة، وسامي عبدالشكور محمد 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين 30 سنة، ونورالدين عبدالشافي محمد 65 سنة، وجثتين لسيدتين مجهولتي الهوية، وهن سعدات عبدالواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، 45، 55 عاما، وإصابة هدية شحات، وجمال عبداللطيف، وصابرين أحمد، وأيوب وليد، 5 سنوات وثناء محمد، وعلاء عبدالصبور، وناجح مسعد، 15 سنة.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي ونجع حمادي العام، وانتقلت قوات أمنية إلى مقر الواقعة، وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثث.

ربة منزل تحقيق قتل ميكروباص الدين اليوم مصرع عرف

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