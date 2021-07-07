فتاة أحلام التسعينات.. نرمين الفقي: أناقة لا تنتهي وجمال أنثوي من نوع خاص

"فتاة أحلام جيل التسعينات".. عندما يرد إلى ذهنك هذه الجملة بالضرورة تعرف على من نتحدث، إنها نرمين الفقي التي أسرت جيل كامل بجمالها ومازالت تأسره حتى الآن، بجمالها الساحر ورشاقتها المعهودة، إذا كيف استطاعت الفقي الحفاظ على رشاقتها وتألقها كل هذه السنوات؟

قبل أيام قليلة نشرت الفقي صورًا لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية، هذه الصور التي كانت بمثابة الشرارة التي بدأت الجدل حول جمال نرمين الفقي، وحفاظها عليه منذ أن دخلت مجال التمثيل ومن قبله مجال الإعلانات حتى الآن.

هل عدم الزواج هو السبب؟

ردد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السر وراء رشاقة نرمين حتى الآن، هو عدم إقبالها على الزواج وما يترتب عليه من إنجاب أطفال من الممكن أن يكونوا سببًا في زيادة الوزن بعد المرور بتجربة الحمل والولادة.

قالت الفقي في آخر لقائتها التليفزيونية، إنها تلقت عدد كبير من عروض الزواج لكن كان العائق الأول لعدم إتمام هذا الزواج هو عدم رغبة الزوج في أن تكمل مشوارها الفني، ومن ثم كانت ترفض هذه العروض التي وصفتها بأنها "كويسة جدًا".

وفي اللقاء ذاته تحدثت نرمين عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: "يجب أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة"، مضيفة: "أنا كست نفسى أحب وأتحب وأحس إن الراجل اللي قدامى بيحبني بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ما حبيت في حياتي ولازم يكون على نفس الدرجة من الثقافة ومحترم".

موقف الفقي من عمليات التجميل

وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، نفت الفقي إجراء أي عمليات تجميل، قائلةً: "لا والله خالص، هي حواجبي بس كانت تقيلة قوي زمان.. أنا مش ضد عمليات التجميل لكن ضد المبالغة".

وتابعت أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج بالفعل إلى عمليات تجميلية مثل القيام بحادثة فتؤثر على شكل الأنف، وفي العموم الرجل في الطبيعي أصبح يبتعد عن المرأة المزيفة، وعن سر جمالها فهي تعمل على تحسين الحالة النفسية لها أولًا، وبعد ذلك تقوم باتباع نظام غذائي يتضمن ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، وكذلك الابتعاد عن الوجبات السريعة.

الفقي.. وجه ملائكي.. أسرار ماكياج النجمة

وقالت خبيرة التجميل سلمى سعد لـ"الدستور": إن "نرمين الفقي وجه ملائكي وشها بينور، وذلك بسبب مواظبتها على الرياضة"، مضيفة أنها تتبع آخر صيحات الميكاب natural makeup وهو عبارة عن المكياج الخفيف الذي يعتمد على الشادو الترابي مثل البيج الفاتح أو الغامق العسلي الأبيض الذي يوضع تحت الحاجب مثل الهايلايت والأيلينر البني أو الشادو الجلوي وتقوم بمحو فكرة الكحل وتخفف سمك الfoundation وتبرز جمال الوجه بالهايلايتر.

كما أن الأفضل في الفقي هي أنها حريصة علي اختيارها الدايم للألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها الجذابة، ويوجد تفاصيل في وجهها جميله جدا مثل العيون الواسعة والملامح الرقيقة، ولديها طل مميزة تلعب على إبراز ملامحها الجميلة.

الفقي.. إطلالات كلاسيكية ناعمة

ومدحت خبيرة الموضة والأزياء أشواق مسامر الفقي، خلال حديثها لـ"الدستور" بقولها: "دائما ما تطل علينا النجمة الجميلة بإطلالات تجمع ما بين الأناقة والنعومة تظهر أنوثتها بشياكة دون ابتذال فهي نموذج لتطبيق قواعد الموضة بذكاء، حيث تعتمد إطلالات تظهرها أصغر في العُمر وأكثر شباباً، إطلالات تظهرها مليئة بالطاقة والحيوية والنشاط".

أولا: أنها تختار من الألوان ما يمنحها الأنوثة الناعمة.

ثانيا: حفاظها على القوام الممشو.

ثالثا: البشرة النضرة تظهر صاحبتها أصغر في العمر.

رابعا: اختيار تصميمات تليق بها وبالمناسبة التي تحضرها فتجمع بين الأناقة الكلاسيكية وحيوية الشباب، كما أنها تعتمد ألوان للشعر وتسريحات تتوج تلك الأناقة الناعمة، كل هذه العوامل إذا التزمت بها أي امرأة جمعت ما بين نعومة الأنوثة وجاذبية الشخصية.