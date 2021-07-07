تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أمس الأربعاء، قال إن كثيرًا من الدول التى تعتمد على صادرات المواد الخام، تواجه خطر الفقر، ورجّح أن تظل تلك الدول «حبيسة هذه الحالة غير المرغوب فيها»، ودعاها إلى استغلال عائدات التصدير فى تطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، إذا أرادت الهروب من الفخ الذى أوقعت فيه غالبية شعوبها.

الدولة المعتمدة على تصدير المواد الخام، وفقًا لتعريف الأمم المتحدة، هى تلك التى تحصل على معظم عائداتها من تصدير الغاز، النفط، المعادن، البن، و... و...، ولديها مستويات إنتاج منخفضة. وهناك، بحسب صندوق النقد الدولى، ٥١ دولة «غنية بالموارد»، ٢٩ منها منخفضة ومتوسطة الدخل. وطبقًا لتقرير «أونكتاد»، فإن الدول التى ستظل حبيسة هذه الحالة هى «الأكثر اعتمادًا على الصادرات الزراعية، تليها المعتمدة على التعدين، ثم التى تعتمد على صادرات الطاقة». وما يؤسف هو أن التقرير أعطى نسبة ٧٪ لاحتمال خروج تلك الدول من «لعنة الموارد».

أطلق عالم الاقتصاد البريطانى ريتشارد أوتى مصطلح «لعنة الموارد»، سنة ١٩٩٣، لوصف حالة الدول الغنية بالموارد، التى تحقق معدلات نمو أقل من دول أخرى ليس لديها تلك الموارد. وهناك دراسات فسَّرت تلك اللعنة بأنها تشبه الصعوبات التى يواجهها الفائزون باليانصيب فى التعامل مع الآثار الجانبية المعقدة للثروة التى هبطت عليهم. والفكرة نفسها طرحها فيلم «سوق المتعة»، الذى كتبه وحيد حامد وأخرجه سمير سيف ولعب بطولته محمود عبدالعزيز.

وفرة الموارد، قد تكون لعنة فعلًا، لأن الفشل فى إدارتها لا يؤدى فقط إلى بطء النمو الاقتصادى، بل قد يتسبب أيضًا فى حروب أهلية، كتلك التى تحدث فى إثيوبيا مثلًا، التى تزايد فيها العنف العرقى، ودخلت حكومتها الاتحادية فى حروب مفتوحة، على جبهات داخلية متعددة، بسبب الصراع على الموارد، كان أبرزها تلك التى شهدها إقليم تيجراى وانتهت بهزيمة موجعة ومذلة للجيش الاتحادى. وكنا قد توقفنا، فى مقال سابق، عند تأكيد ميريرا جودينا، زعيمة حزب «مؤتمر الأورومو الفيدرالى» على أن تلك الدولة، فى ظل الأوضاع القائمة، لن تتمكن من تحقيق السلام أو الاستقرار أو الديمقراطية أو التنمية الاقتصادية ولو بعد ثلاثة آلاف عام.

غير إثيوبيا، لدينا فى القارة السمراء دول عديدة أصابتها «لعنة الموارد». وقبل وخلال فترة التباطؤ الاقتصادى، المترتب على وباء «كورونا المستجد»، لعبت مصر، أو دولة «٣٠ يونيو» دورًا كبيرًا لمساعدة دول القارة على تحقيق التنمية واستكمال تنفيذ أهداف أجندة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الإفريقى ٢٠٦٣، وعملت على تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، وتيسير نقل التكنولوجيا لها، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.

فعلًا وليس قولًا، قامت مصر بتسخير كل إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقى المشترك وتحقيق مردود إيجابى ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية لدول القارة وشعوبها. وخلال مشاركته، مثلًا، فى قمة «دعم الاقتصاديات الإفريقية»، التى استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، فى مايو الماضى، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة نصيب القارة من المبادرات الدولية، التى تم إطلاقها لمساندة الاقتصاديات المتأثرة بتداعيات الوباء، وأكد أن التعاون الدولى لتوفير الآليات اللازمة لدعم دول القارة فى هذا الظرف الدقيق، هو السبيل الأمثل لتجاوز هذه المحنة والعودة إلى مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والرخاء لشعوبنا الإفريقية.

مما يحسب لمصر، أيضًا، أن فترة رئاستها الاتحاد الإفريقى شهدت إطلاق «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»، التى تهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية، واستكمال مسار الاندماج وربط الأسواق الإفريقية، وتعزيز القدرة التنافسية، على مستوى الصناعات والمؤسسات، سواء باستغلال فرص الإنتاج على نطاق واسع، أو عبر إعادة تخصيص الموارد بشكل أفضل.

إطلاق وتفعيل هذه الاتفاقية استحوذ على نقاشات مجلس وزراء خارجية الاتحاد الإفريقى، الذى اجتمع، فى مثل هذه الأيام منذ سنتين، برئاسة وزير خارجيتنا سامح شكرى. وكنا قد اعتقدنا بعد إطلاق هذه الاتفاقية واعتماد الصكوك القانونية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية، أن دول القارة قطعت خطوات كثيرة نحو مواجهة المشكلات التى تواجهها: الفقر، انخفاض معدلات التنمية، تهميش الاقتصاد العالمى. غير أن أيًا من تلك الخطوات لم يكتمل بسبب النزاعات والصراعات فى بعض دول القارة، والتى حالت، ولا تزال، دون تحقيق طموحات شعوبها.

.. وأخيرًا، لا نعتقد أننا نضيف جديدًا لو قلنا إن دول القارة السمراء ليس أمامها غير بذل مزيد من الجهود المشتركة، لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها فى الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة. كما لا نعتقد أن تلك الجهود قد تحقق النتائج المرجوة، إلا بإنهاء النزاعات والصراعات الداخلية، وباستئصال أى قوى أو حكومات عميلة، تلعب ضد مصالح شعوبها، كالحكومة الإثيوبية مثلًا.