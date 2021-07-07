محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

بعد ما كتبته عن قرار فصل رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رءوف السيد على- وصفته بأنه حزب الحركة العائلية- من أن قرار فصل رئيس الحزب ثلاثة من شباب الحزب البارزين لإفساح الطريق أمام نجله أحمد عبدالرءوف السيد وتمكينه من مفاصل الحزب- اعتقد البعض أننى أبالغ فى ذلك، اعتقادًا منهم أنه لا أحد الآن يمكن أن يفكر بهذه الطريقة، أو يسلك هذا المسلك السياسى الذى عفى عليه الزمن.

قرار تشكيل لجنة تفعيل العضوية

ولا أدرى ما الذى يمكن أن يقوله هؤلاء عندما يطالعون الوثائق الجديدة التى تؤكد أن ما يجرى فى حزب الحركة العائلية المصرية ليس إفساحًا للطريق أمام نجل رئيس الحزب، بل هو تمكين كامل له، للدرجة التى وصل معها الأمر إلى تكويش كامل على أكبر عدد من المناصب.

يمكنكم أن تلتقطوا أنفاسكم قليلًا قبل أن أُعدد لكم، ومن واقع وثائق الحزب، المناصب التى يشغلها أحمد عبدالرءوف، فهو وطبقًا للقرارات الرسمية يشغل مناصب: مستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيم، ومستشار رئيس الحزب للشئون الاقتصادية والمالية، والمشرف على الأنشطة التكنولوجية والعلوم المستقبلية والذكاء الاصطناعى، والمشرف على اللجنة الاقتصادية، والمشرف على لجنة التخطيط، والمشرف على لجنة المتابعة، والمشرف على لجنة الشئون المالية والإدارية، ورئيس تفعيل العضوية ومتابعة المحافظات.

قرار تعيين أحمد عبدالرؤوف مستشارا لرئيس الحزب

إذا لم يكن هذا توريثًا فكيف يكون التوريث إذن؟

وما مؤهلات ابن رئيس الحزب حتى يحصد ويكوِّش على كل هذه المناصب مرة واحدة، فلا أحد يعرفه، ولا أحد يشهد له بكرامة سياسية أو حزبية أو فنية، ولا يوجد مبرر لتكويشه الهائل على كل هذه المناصب، إلا لأنه ابن صاحب الدكان، وعفوًا إذا قلت عن الحزب دكان، فقد حوله رئيسه ونجله إلى دكان بالفعل.

لم يكذب أعضاء حزب الحركة الوطنية عندما وصفوا أحمد عبدالرءوف السيد على بأنه سوبر مان، فليس لديهم ما يبرر ما يحدث، ولا امتلاكه قدرات خارقة، أعرف أنهم يقولون هذا بسخرية وغضب، وأنهم لا يقبلون أن يورث حزبهم بهذه الطريقة المهينة.

لقد حاول المدفوعون من رئيس الحزب ونجله تصوير حديثى عن مصادرته ثلاثة مناصب فى الحزب أنه ليس توريثًا، فما الذى يقولونه الآن بعد أن كشفنا أن لديه ٨ مناصب فى الحزب مرة واحدة؟

لقد دخلنا إلى عصر جديد فى حياتنا السياسية، عصر يقوم على تمكين الشباب استنادًا لكفاءاتهم وخبراتهم واستعداداتهم، وأسهمت الدولة فى توفير المناخ المناسب لذلك تمامًا، وضربت بنفسها المثل، عندما استعانت بالشباب فى مناصب تنفيذية، بل حدث ما هو أكبر، فقد تم تعيين من يختلفون سياسيًا مع خط الدولة، لكن ذلك لم يكن مبررًا لاستبعادهم، فقد حصلوا على فرصتهم، لأن هذا الوطن للجميع.

قرار تعيين أحمد عبدالرؤوف مشرفا على أمانة الشئون المالية

المفارقة أن العصر الذى نعيشه الآن لم يمر فيما يبدو على رئيس حزب الحركة الوطنية ونجله، فاعتقدا أنهما يمكن أن يعودا بعجلة الزمن إلى الوراء، فيدوسان على الشباب من أجل تحقيق أحلامهما وطموحاتهما ومصالحهما وأهدافهما الشخصية.

قرار فصل رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

القضية الآن ليست فى فصل ثلاثة من ألمع شباب الحزب دون مبرر، ولكنها فى فساد كبير يرقد على سطحه حزب الحركة الوطنية، ولا بد من الوقوف فى وجهه قبل أن يستفحل وينتشر ويدمر ويجرف فى طريقه كل القيم التى نريد أن نرسخها فى الجمهورية الجديدة.

ويا سادتنا فى الحزب من مؤسسين وقيادات وأعضاء لا تزال لديهم غيرة على حزبهم، تحركوا الآن قبل أن تقع الكارثة.