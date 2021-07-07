الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنية تتدخل للسيطرة على حريق نقابة المعلمين بالمنيا

حريق بواجهة نقابة
حريق بواجهة نقابة المعلمين بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا حريقا هائلا اندلع في واجهة مبني نقابة المعلمين بمدينة المنيا الذي يقع بجوار محطة وقود ومبني جمعية الهلال الأحمر بوسط مدينة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا بنشوب حريق بشدات خشبية بواجهة مبني نقابة المعلمين من الخارج دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار بداخل المبني المكون من 8 طوابق ويشهد حالياً إجراء أعمال تشطيبات خارجية.

انتقل أعضاء مجلس أعضاء نقابة المعلمين للوقوف على تداعيات الحريق وأكد أحد الأعضاء أن الحريق اندلع في أثناء قيام عامل حدادة بعمل لحامات خارجية بواجهة المبني فاشتعلت النيران بشدة خشبية ومشمع بلاستيك وتم اخمادها قبل امتدادها لداخل المبني. تم عمل كردون أمني بموقع الحريق وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لإتخاذ الإجراءات اللازمة وحصر ومعاينة التلفيات.

يذكر أن مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا كان قد أصيب الشهر الماضي أثناء مشاركته فى عملية إطفاء حريق قد نشب داخل سيارة فنطاس محملة بالـ"بيوتامين" في المنيا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بإصابة مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا أثناء قيامه بالمشاركة فى إطفاء حريق.

وبانتقال قوات الأمن تبين إصابة اللواء خالد سعد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية، أثناء مشاركته في عملية إطفاء سيارة فنطاس محملة بالبيوتامين انفجر أحد البراميل المعبئة بمادة الـ«بيوتامين» مما أدى إلى إصابته. تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي وتم عمل الإسعافات اللازمة، وانتدبت النيابة معمل الأدلة الجنائية الي مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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المنيا حريق واجهة نقابة المحامين حي وسط المدينة شدات خشبية

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وائل لطفي

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