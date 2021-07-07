أمين مجمع الفقه الإسلامى بجدة: أشعر بالفخر لأنى تربيت على يد علماء الأزهر

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ترافقه الأستاذة سارة أمجد بديوي، مديرة شئون الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين، والأستاذ أمجد إبراهيم مصطفى، رئيس قسم المراسم بالمجمع.

وخلال اللقاء رحب رئيس جامعة الأزهر بأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة والوفد المرافق له، وأوضح أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لا تدخر وسعًا في تقديم الدعم للإنسانية كلها بوجه عام ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بوجه خاص؛ وذلك من خلال علماء جامعة الأزهر بمختلف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أن التعاون ببن جامعة الأزهر ومجمع الفقة الإسلامي الدولي بجدة ليس جديدًا، بل إنه قديم منذ تأسيسه قبل أربعين عامًا.

وأوضح أن جهود الأزهر الشريف، عديدة، حيث قام بتأسيس مرصد الأزهر العالمي الذي يعمل ب 15 لغة، ويعمل على مدار الساعة؛ من أجل التصدي للأفكار المتطرفة ومواجهتها بلغة أصحابها، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر داخل مصر وخارجها، لبيان خطورة تجنيد الأطفال من خلال الجماعات الإرهابية، مثل: جماعات بوكو حرام، وغيرها من الجماعات المتطرفة، والتي يقف الأزهر الشريف بكافة مؤسساته لها بالمرصاد، محليا وإقليميا ودوليا.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة.



وعبر الدكتور قطب مصطفى سانو، عن فخره واعتزازه بأنه تعلم وتربى على أيدي علماء الأزهر الشريف؛ من خلال البعثات الأزهرية التي نشرت الوسطية والاعتدال في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة خلال زيارته لجامعة الأزهر اليوم الأربعاء؛ ولقائه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ونواب رئيس الجامعة، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، علَّمت الدنيا؛ إما من خلال احتضانها للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم، أو من خلال البعثات الأزهرية التي يرسلها الأزهر الشريف إلى مختلف دول العالم، مدللًا على ذلك بأن نحو 80 ٪ من أعضاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة أزهريون.

وأشاد أمين مجمع الفقه الإسلامي بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، وما يقوم به من دور تاريخي في خدمة قضايا الأمة، لافتًا إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة يولي التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً اهتمامًا كبيرًا، ويسعى دائمًا للإفادة من خبرات علماء الأزهر العريقة والتي تخطت الألف عام في مجال التجديد وتصحيح المفاهيم المغلوطة، خاصة أن علماء الأزهر الشريف يتميزون عن غيرهم من العلماء بأنهم درسوا علوم الدين وعلوم الدنيا جنبًا إلى جنب، مما جعلهم يتميزون على غيرهم من سائر العلماء.

وأشار إلى أنه تولى مهام عمله أمينًا عامًّا لمجمع الفقه الإسلامي قبل 8 أشهر من الآن والمجمع عمره أربعة عقود فقط، ولدينا خريطة عمل على تناول المشكلات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، والعمل على معالجة هذه القضايا المعاصرة؛ من خلال استثمار جهود علماء الأزهر الشريف، بجانب الإفادة من تنوع ثقافات وأفكار أعضاء المجمع في طرح النقاش في مختلف القضايا الفقهية ومعالجتها بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ويحقق مصالح العباد.

وشدد أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة على أن المؤسسات العلمية والفكرية لن تنهض إلا من خلال تعزيز العلاقات مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً؛ كونه المرجعية الدينية، وهو قبلة العلم وكعبة العلماء لجميع المسلمين في كل إنحاء العالم.