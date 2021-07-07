الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يتفقدان عدداً من المشروعات التنموية بطنطا

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، حيث تفقد مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، أعمال تطوير محور شارع الإسكندرية، ميدان السيد البدوي، الكورنيش بمرحلتيه الثالثة والرابعة، المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والمنطقة اللوجستية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، والذي يتم تطويره بقيمة ٧٦ مليون جنيه لإنتاج ٧٠ مليون بيضة سنوياً من خلال  إنشاء ٢ عنبر للتربية و٦ عنابر لإنتاج البيض على مساحة ١٤ قيراطا، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى ٩١ ٪، في حين بلغت نسبة الأعمال الميكانيكية ٧٦ ٪.

كما تم تفقد المحافظ ورئيس الهيئة الأعمال الجارية بمحور الإسكندرية، حيث يعتبر أحد أهم المحاور المرورية التي تربط المدخل الشمالي لطنطا بوسط المدينة ومدخلها الجنوبي، وسيتم الانتهاء من رصفه وتطويره خلال الشهر الجاري.

واستمرت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا، والذي يتم تطويره في المرحلة الثالثة والرابعة بإجمالي تكلفة ١٠٤ ملايين جنيه، ليمتد الكورنيش بطول مدينة طنطا بدايةً من كوبري فاروق بالجلاء حتى كوبري جيهان بمنطقة الإستاد.

وشملت الجولة تفقد مشروع المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والمقام على مساحة  ٣٠ قيراطا بتكلفة ٤٠ مليون جنيه لذبح ٢٠ رأسا من الماشية و٥٠ رأسا من الأغنام في الساعة بأحدث الطرق والأساليب التي تساهم في تحقيق الاستفادة المثلى من عملية الذبح، حيث سيتم إخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

واخْتُتِمَت الجولة بتفقد المنطقة اللوجستية بسبرباي والمقامة على مساحة ٨٣ فدانا باستثمارات تتعدى ٦ مليارات جنيه ، كما توفر ٥٠ ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

محافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يتفقدان عددا المشروعات التنموية بمركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

صرف عضو مجلس إدارة الأهلى سابقًا من سراى النيابة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

«باقي 72 ساعة».. موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد

بيان جديد من «التموين» لطمأنة جمهور الزمالك بشأن لقب «نادى القرن»

«عاد من قبرص وفتح جيم للنساء».. التفاصيل الكاملة لقضية «عنتيل الصعيد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

صور

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة