الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفل بتسلم إهداء المحمل الشريف (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تسلمت مكتبة الإسكندرية، الأربعاء، المحمل الشريف (الهودج) المهدى من اللورد ياشار حسن حلمي في احتفالية أقامتها المكتبة، وحضرها عدد من المسؤولين منهم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والسفير يوسف بن صالح القهرة؛ قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وعدد من رجال الأزهر والكنسية.
 

وأعرب الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته البالغة بهذا الإهداء، لافتًا إلى أن اللورد ياشار حسن حلمي سبق وأهدى مكتبة الإسكندرية كسوة الكعبة المشرفة، والتي تحظى باهتمام كبير من زوار المكتبة.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى القيمة الكبيرة لهذا الإهداء، فقد كان المحمل الشريف يخرج في رحلة كل عام من مصر للأراضي المقدسة في احتفال رسمي منذ أيام العصر العثماني، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية تعتز بالإهداء كثيرًا، باعتبارها مركزًا حضاريًا يهتم بالحضارة والثقافة والتراث ويحتفي بها. 
 

ووجه الفقي الشكر للورد ياشار وقدم له إهداء مكتبة الإسكندرية تقديرًا لإهداءاته القيمة وإسهاماته في الحفاظ على التراث.
 

من جانبه، تحدث ياشار حسن حلمي عن قيمة المحمل الشريف، لافتًا إلى أنه في عهد السلطان بايزيد الأول كان يضم المحمل 80 ألف قطعة من الذهب الخالص والملابس والأقمشة من الحرير ليتم توزيعها على خدمة الحرمين الشريفين وليستفيد منها الفقراء، لذلك فإن المحمل الشريف يحمل قيم المودة والمحبة والإخاء والصداقة بين الشعوب.

وتضمنت الاحتفالية عرضًا قدمته الدكتورة شيرين القباني الباحثة بمكتبة الإسكندرية عن تاريخ المحمل وأهميته وقيمته.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
مكتبة الاسكندرية الدكتور مصطفى الفقي الإسكندرية المكتبة المحمل الشريف الهودج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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