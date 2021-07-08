الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«شاهدتني وأنا أبكى».. كواليس لقاء جمع ليلى طاهر وشادية في البدايات

ليلى طاهر وشادية
ليلى طاهر وشادية

في بداية حياة الفنانة"شادية" كانت تقوم بدور في فيلم "المتشردة" إنتاج حكمت فهمي وبطولتها، وكان الفنان وقتها لا يعرف شيئًا عن العمل الذي سيشارك فيه سوى بعض المعلومات القليلة، لأن السيناريو لا يصله ثم يحدد موقفه من العمل كما مو مُتبع الآن.

 

واقتضى أحد مشاهد الفيلم أن ترتدي "شادية" المايوه، وتظهر به في البيت، استعدادًا للخروج إلى حمام السباحة، حسبما هو متفق عليه ضمن أحداث قصة الفيلم.

 

كان والد "شادية" يحضر معها أثناء تصوير مشاهد الفيلم خصوصًا أنها مازالت في بداياتها الفنية، فبعد انتهاء المكياج، جاء مساعد المخرج ليطلب منها أن ترتدي المايوه، فإذ بها تنادي والدها الذي جاء مسرعًا، فعارض ذلك بشدة وتطورت المسألة، وأصرت "شادية" على عدم ارتداء المايوه، وأيدها والدها في ذلك، فأسرع مساعد المخرج ليستدعي مخرج الفيلم الذي أصر أن ترتدي "شادية" المايوه، واحتد النقاش، حتى تطور الأمر، فغادر والد "شاديه" معها الإستديو، وانصرفا.

 

لكن حكمت فهمي، لم تتخطى الأمر، فأرسلت برقية لوالد "شادية" تطالبه فيه بالتعويض وقدره 50 ألف جنيه، في حال إصرارها على عدم الظهور في الفيلم بالمايوه أو أية ملابس يتطلبها المشهد، فأسرع والد "شادية" إلى محاميه ليخلصه من الورطة، فلجأ سويًا إلى نقاية الممثلين، التي عقدت اجتماعًا خاصًا لدراسة الموضوع، وكان محور الاجتماع"هل من حق الممثلة أن ترفض الظهور بالمايوه إذا كان ذلك ضد مبادئها وتقاليدها؟".

 

استعانت النقابة بمستشارها القانوان، وكلفت حكمت فهمي محاميها بحضور الجلسات التي تعقدها النقابة، وتطور الأمر إلى مدة أسبوع كاملًا، الاجتماعات يوميًا، والرأي العام منشغل بالأمر، والصحف والمجلات تكتب وتفرد الصفحات وتناقش، وانقسم المخرجون بين فريقين، أحدهما مع حكمت فهمي، والممثلات وقفن إلى جانب "شادية" لأنهن كن يعانين من تلك الأزمة.

 

وفي النهاية جاء قرار نقابة الممثلين في صالح الفنانة"شادية" وأصبح الحكم مؤيدًا لها، ولكل فنانة من حقها أن ترفض ارتداء المايوه، لكن بشرط أن لا تكون تلك الممانعة بعد معرفتها بالدور واطلعت على السيناريو، فيجب أن تبيَن رفضها قبل الدخول في تصوير الفيلم - حسبما جاء في الكواكب 1980-

مع ليلى طاهر 

كشفت الفنانة المصرية ليلى طاهر تفاصيل موقف إنساني جمعها بالفنانة الراحلة شادية، وكان ذلك في بداية مشوار ليلى طاهر الفني.

ليلى طاهر كشفت في حوار لمجلة "الموعد": "أثناء تصوير فيلم سينمائي جمعني بالفنانة شادية، كنت وقتها طالبة في الجامعة، وكان لدي تصوير وتأخرت عن موعدي بسبب المحاضرات، وذهبت مسرعة للغاية إلى أن قابلني أحد العاملين في الفيلم ووبخني على التأخـير، لأن شادية حضرت منذ ساعتين".

وأضافت: "لم أجد ما أفعله، فبكيت، وطلبت أن أقابلها، وشاهدتني شادية وأنا أبكى، فاحتضنتني، وطلبت مني أن أجلس معها في غرفتها، وظلت تمزح معي وتقول لي أنا (اللي جيت بدري)، وعملت لي فنجاناً من القهوة، وقالت لي: هتشربي أحسن فنجان قهوة في حياتك".

أفلام شادية ليلى طاهر الفنانة شادية المايوه المتشردة

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وائل لطفي

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