العراق يقرر استمرار إجراءات حظر التجوال الجزئى لمحاربة كورونا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمحاربة فيروس كورونا في العراق، اليوم الأربعاء، استمرار فرض إجراءات حظر التجول الجزئي في بغداد والمحافظات كافة من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع.

ومنحت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم، صلاحية تحديد الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة من بينهم الموظفات الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على ألا يقل عن (50%) حسبما يرتأونه وبما يتناسب والخدمة المقدمة.

وأوجب البيان استمرار دوام موظفي وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأمنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 100%، وإلزام الموظفين كافة بجلب نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد19- أو جلب بطاقة اللقاح الذي يثبت تطعيمهم بأحد لقاحات كوفيد-19.

وشدد البيان على استمرار غلق النوادي والقاعات وعدم السماح بإقامة التجمعات بأشكالها كافة وتطبيق مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح بدخول الوافدين غير العراقيين الذين لم يكملوا تلقيحهم بلقاحات تستخدم، أو أقر استخدامها في العراق، من الدول التي تفرض إكمال جرع لقاحات معينة لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين.

وسجل العراق خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا لحالات الإصابة بفيروس كورونا حتى بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 8777 إصابة فيما بلغت معدلات الوفيات 17 ألفا و413 حالة، فيما لايزال معدل تلقى العراقيين للقاح المضاد لفيروس كورونا عند سقف 980 ألفا و247 مواطنا رغم أن العراق قد شرع بعملية التطعيم باللقاح منذ شهر مارس الماضي بلقاحات سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر.

الجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.