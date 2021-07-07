الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أنفاس من ليل الشعر».. ديوان جديد لـ سامي ناصف بمعرض القاهرة للكتاب

أنفاس من ليل الشعر
أنفاس من ليل الشعر

صدر حديثا ديوان “أنفاس من ليل الشعر” لـ سامي ناصف، عن دار الحسيني للنشر والتوزيع، والمشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال سامي ناصف لـ"الدستور"، إن الديوان يحمل جُملة من القصائد الوجدانية التي تحمل تجارب ذاتية، وقصائد وطنية وقومية، وقصائد تؤرخ لوباء كورونا، موضحا أن هذا هو الديوان الرابع له.

وأشاد ناصف، بالإجراءات الاحترازية المتبعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن سامي ناصف من مؤسسي النادي الأدبي بمحافظة الشرقية، وشارك في مهرجانات شعرية وأدبية داخل مصر وخارجها كالعراق والأردن، والسعودية، كما يعمل محاضر في علوم اللغة والأدب والنقد، ومحكم ورئيس للجان التحكيم بالمسابقات الأدبية، وصدرت له سلسلة كتب تحت اسم “رؤى نقدية حول أعمال أدبية”، وصدرت له 4 دواوين شعرية.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة"، وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية، ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة “ثقافتك كتابك” التى يخصص لها ركنا خاصا، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، بالإضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .

وشهد المعرض خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الجمهور على اقتناء الكتب، مما يؤكد مدى وعي المصريين، وعشقهم للقراءة والثقافة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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