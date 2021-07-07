الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل محاسب اتهمته طليقته بالاعتداء الجنسى على طفليه

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل محاسب، اتهمته طليقته بالاعتداء الجنسي على طفليه، حال استضافتهما داخل مسكنه بمدينة مايو، بضمان محل إقامته، بعدما كشفت تحريات المباحث كيدية البلاغ للانتقام من طليقها.

واتهمت المواطنة "ر"، 35 سنة، طليقها "طارق"، يعمل محاسب، في محضر رسمي حمل رقم 9091 لسنة 2021، بالاعتداء الجنسي على طفليه كل من "ش"، 13سنة، و"ل"، 5 سنوات، حال قيامه باستضافتهما لديه.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وأمرت النيابة بعرض الطفلين على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات واعتداءات.

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