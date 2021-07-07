أمير كرارة يستعد لتصوير «كازابلانكا 2» خلال الفترة المقبلة

يستعد الفنان أمير كرارة لتصوير أول مشاهد الجزء الثاني من فيلم كازابلانكا المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال كرارة، لـ“الدستور”، إن فريق العمل يعكف على التحضيرات اللازمة للفيلم استعدادًا لانطلاق تصويره بعد الانتهاء من عطلتهم الصيفية، ومن المقرر الإعلان عن القائمة الكاملة للأبطال المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني يتضمن أحداثا جديدة وشيقة في إطار الأكشن والإثارة، متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره وأن يحقق النجاح الذي حققه الجزء الأول منه.

ويعقد صناع العمل جلسات مكثفة للاستقرار على الأبطال المشاركين في الفيلم بجانب كرارة وأحمد فهمي، إضافة إلى وضع الخطة الزمنية والمكانية للعمل على أن يبدأوا تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

يشار إلى أن فيلم "‏كازبلانكا 2" يتناول عددا من القضايا المهمة داخل المجتمع، وهو من تأليف ورشة كتابة يشرف عليها الكاتب محمد الشاهد، وبطولة أمير كرارة وعمرو عبدالجليل ونيللي كريم وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.