فريق طبى ينجح فى تثبيت كسر بالفقرة الثانية العنقية بمستشفيات جامعة بنى سويف

أجرى فريق طبي من جراحي المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، بإشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف بإجراء جراحة دقيقة نادره لتثبيت كسر بالفقرة الثانية العنقية بمسمار أمامي وتعتبر من أصعب جراحات العمود الفقري وخروج المريض بحالة مستقرة وبكامل القدرة الحركية بالأطراف الأربعة من العمليات.

ويتكون الفريق الطبي من الدكتور محمد شعبان أستاذ جراحه المخ والأعصاب والمدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل نظيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسام دياب مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد نجيب طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، وأطباء التخدير.

وفى سياق منفصل أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن ارتفاع ملحوظ لـ21 مجلة علمية بالجامعة وفقا لتقييم المجلس الأعلى للجامعات يوليو 2021، حيث حصلت 12 مجلة على تقييم 7 نقاط وهى مجلة الدراسات المالية والتجارية، ومجلة المحاسبة والمراجعة لاتحاد الجامعات العربية عن كلية التجارة، وJournal of Distance Learning and Open Learning ، Faculty of Art ومجلة كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، عن كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية، عن كلية التربية الرياضية.

كما يشمل التقييم Beni-Suef University International Journal of Humanities and Social Sciences ،Beni-Suef University وحولية كلية الآداب والمجلة المصرية لعلوم المعلومات، عن كلية الآداب، وبحوث ودراسات الطفولة. عن كلية الطفولة المبكرة

The International Journal of Informatics, Media and communication Technology، Beni-Suef University /ٍScientific Journal of Agricultural Sciences ، faculty of Agriculture NILES journal for GERIATR and Gerontology ، Beni-suef University

فيما حصلت 6 مجلات أخرى على تقييم 6.5 نقطة وهى مجلة كلية التربية، ومجلة الدراسات التاريخية، ومجلة الدراسات النفسية، ومجلة البحوث القانونية، ومجلة السياسة والاقتصاد، ومجلة الاتصال الجماهيري (تقييم لأول مرة)، بينما حصلت 3 مجلات على 6 نقاط وهى مجلة كلية الآداب، ومجلة كلية الطب البيطري، ومجلة الطب البشري.

وأكد الدكتور منصور أن الارتفاع في تقييم المجلات يرجع إلى اتباع معايير المجلس الأعلى للجامعات شكلاً ومضموناً مما يسهم بشكل كبير في ارتقاء مجلات الجامعة ورفع التصنيف العالمي لها وتلك الخطوة تتويجاً لجهود فرق العمل بالكليات بالإضافة إلى إتاحة تلك المجلات على بنك المعرفة المصري لكافة الباحثين.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التقدم الملحوظ في تصنيف المجلات يرجع إلى خطة واضحة المعالم والأهداف اتخذتها الجامعة سبيلًا للتميز حيث سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها لتحقيقها، وأن الجامعة تعمل دائماً على تشجيع البحث العلمي المتميز من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً ، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات موجها الشكر لكافة القائمين على المجلات لمجهوداتهم للمساهمة في رفع مكانة المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة.