السفارة الأردنية بالقاهرة تدعو للمشاركة فى المؤتمر الاستثمارى الافتراضى

دعت سفارة الأردن لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، رجال الأعمال المصريين والعرب الأشقاء والشركات الاستثمارية للمشاركة في المؤتمر والمعرض الاستثماري الافتراضي الأول، الذي تنظمه هيئة الاستثمار في الأردن عبر منصة إلكترونية خاصة يومي 12-13 يوليو الجاري.

وأكدت السفارة، في بيانٍ لها اليوم، أن المؤتمر الذي يعقد برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة تحت عنوان "تحفيز الاستثمار في المئوية الثانية"، سيحظى بمشاركة مسئولين حكوميين وصنّاع قرار وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات القطاعية والرياديين وممثلي المناطق الاقتصادية التنموية إلى جانب شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم.

وذكرت السفارة أن المشاركة في جلسات المؤتمر وفعاليات المعرض، الذي ينظم بتقنية الاتصال عن بعد، سيكون متاحاً أمام جميع الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في مصر عبر منصة المؤتمر (http:events.jic.gov.jo).

وذكرت سفارة عمان إن المؤتمر، يستند على عرض المزايا التنافسية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الجغرافي للأردن، ويهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بينها وبين مختلف الدول والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية الخاصة.

أجندة المؤتمر

ومن المقرر أن تناقش جلسات اليوم الأول للمؤتمر بمناقشة محاور: مستقبل الاستثمار والتطلعات ما بعد جائحة كوفيد- 19، ترويج الفرص الاستثمارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، محور الشباب والابتكار وريادة الأعمال ومحور آخر متّصل برأس المال من أجل النمو والوصول إلى التمويل.

وتتوزع أعمال اليوم الثاني من المؤتمر على جلستين حول "إطلاق الإمكانات في المناطق التنموية والاقتصادية"، وجلسات أخرى تتناول ميزة الأردن كمنصة إنطلاق للأسواق الإقليمية والدولية، ودور الأردنيين المغتربين بجذب وترويج الاستثمار.