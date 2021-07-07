1820 إصابة جديدة بكورونا فى اليونان 

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الأربعاء، تسجيل 1820 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 430 ألفًا و960 إصابة.



وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (كاثيميريني) اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفًا و 763 حالة عقب تسجيل 9 وفيات جديدة منذ أمس .



كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات تحت أجهزة التنفس الصناعي بلغ اليوم 159 مريضًا.



كورونا حول العالم

من جانبها، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و747 ألفا و198 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 605 آلاف و905 حالات، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و663 ألفا و665 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 آلاف و211 حالة.