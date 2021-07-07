رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يعقد اجتماعًا مع الكوادر الإدارية والتدريسية

عقد الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، اليوم، اجتماعًا مع الكوادر الإدارية والتدريسية والإداريين العاملين لمناقشة سير العمل داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة في بداية الاجتماع اهتمامه الكامل بجميع منتسبي جامعة بنى سويف التكنولوجية سواء أعضاء هيئة تدريس أو عاملين أو طلابا باعتبارهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، مشيرًا إلى تبني كافة الأفكار التي تطرح في صالح الإداريين والعمل على دعمها وتنفيذها.

وحث ندا جميع العاملين على أهمية التسجيل في المنح التي تعمل الجامعة على توفيرها لرفع كفاءة العمل الإداري والاستفادة من الخبرات المقدمة بها، مطالبًا بالعمل على الارتقاء بمستوى الجامعة بشكل مستمر لتقديم نموذج يحتذى به على مستوى الجامعات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الجامعة كمؤسسة ينجح معها الجميع.

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للجميع، مشيدًا بالجهود التي بذلها ويبذلها فريق الجامعة من أكاديميين وإداريين في أداء مهامهم.



وفى سياق متصل تفقد رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية المعامل الدراسية بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد قايد عميد الكلية.

واستمع رئيس الجامعة لشرح مبسط عن الأجهزة التكنولوجية الموجودة داخل المعامل ودورها في العملية التعليمية، مشيدا بالتجهيزات التقنية والمعملية بالكلية وبالعمل الجماعي في المعامل الدراسية والإمكانات التكنولوجية المتاحة للطلاب.

يذكر أن تجهيز المعامل الدراسية بأحدث الأجهزة التكنولوجية يجعل الجامعة رائدة في مجال التعليم التكنولوجي، مما يؤهلها لتكون واحدة من أفضل الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.

وحصل الدكتور محمد ندا حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة، جامعة القاهرة 1989، ودرجة الماجستير في التخطيط العمراني عام 1994، ودرجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية وجامعة القاهرة (إشراف مشترك لرسالة الدكتوراه بين جامعة القاهرة و جامعة كارنيجي ميلون، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية) في مجال تطبيقات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي في العمارة والعمران عام 1999، وحصل على جوائز داخلية وخارجية حول التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية.

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