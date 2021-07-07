الاتحاد الأفريقي يأمل المضي قدماً على طريق التكامل القاري وسط تحديات كورونا

احتفلت مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء بيوم التكامل الأفريقي 2021 تحت شعار "دور التكامل القاري في تسريع التعافي الاقتصادي الأفريقي من جائحة كوفيد -19".



وأوضح بيان الاتحاد الأفريقي أن الاحتفالات شهدت إبراز الإنجازات القارية وطرح آليات تسريع الانتعاش الاقتصادي الأفريقي من جائحة كورونا ومواجهة التحديات وسط استهداف أجندة التكامل الأفريقي تعزيز التعاون القطاعي وإنشاء مناطق تجارة حرة إقليمية، وإنشاء اتحاد جمركي قاري، وسوق مشتركة واتحاد نقدي واقتصادي فضلا عن حرية تنقل الأشخاص وحق الإقامة.



وعلى صعيد آخر، قال الاتحاد الإفريقي، في وقت سابق، إنه في إطار المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل مزيد من الجهد للتعامل مع أوجه الظلم العالمية بشأن مسألة توزيع اللقاحات.



وقال المبعوث الخاص لشؤون فيروس كورونا بالاتحاد الإفريقي، سترايف ماسييوا: "حقيقة الأمر أن الاتحاد الأوروبي لديه مصانع لقاحات، ولديه مراكز لإنتاج اللقاحات في أنحاء أوروبا و لم تأت جرعة واحدة، ولم تأت قنينة واحدة من مصنع أوروبي إلى إفريقيا، مضيفا أنه بدلا من ذلك، أحال الاتحاد الأوروبي أمر إفريقيا إلى الهند".

وأضاف ماسييوا: "هناك كثير من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، بحيث يمكنهم مشاهدة كرة القدم بدون كمامات الآن، ليس هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لأوروبا لفتح منشآت الإنتاج نحن بحاجة إلى تلك المصانع الأوروبية- لا نطلب تبرعا".

وتحتاج إفريقيا بشكل عاجل إلى لقاحات كورونا المستجد، حيث أنه من بين إجمالي 700 مليون جرعة مقرر إعطاؤها هذا العام، يتوفر فقط 65 مليون جرعة في القارة.



وظهر بصيص أمل مع بدء الإنتاج في إفريقيا. واعتبارا من أغسطس، سوف تنتج شركة أدوية في جنوب إفريقيا مجموعه 400 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في غضون عام وتوزعها في القارة وعلى دول الكاريبي.