الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأفريقي يأمل المضي قدماً على طريق التكامل القاري وسط تحديات كورونا

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي

احتفلت مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء بيوم التكامل الأفريقي 2021 تحت شعار "دور التكامل القاري في تسريع التعافي الاقتصادي الأفريقي من جائحة كوفيد -19".


وأوضح بيان الاتحاد الأفريقي أن الاحتفالات شهدت إبراز الإنجازات القارية وطرح آليات تسريع الانتعاش الاقتصادي الأفريقي من جائحة كورونا ومواجهة التحديات وسط استهداف أجندة التكامل الأفريقي تعزيز التعاون القطاعي وإنشاء مناطق تجارة حرة إقليمية، وإنشاء اتحاد جمركي قاري، وسوق مشتركة واتحاد نقدي واقتصادي فضلا عن حرية تنقل الأشخاص وحق الإقامة.
 

وعلى صعيد آخر، قال الاتحاد الإفريقي، في وقت سابق، إنه في إطار المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل مزيد من الجهد للتعامل مع أوجه الظلم العالمية بشأن مسألة توزيع اللقاحات.


وقال المبعوث الخاص لشؤون فيروس كورونا بالاتحاد الإفريقي، سترايف ماسييوا: "حقيقة الأمر أن الاتحاد الأوروبي لديه مصانع لقاحات، ولديه مراكز لإنتاج اللقاحات في أنحاء أوروبا و لم تأت جرعة واحدة، ولم تأت قنينة واحدة من مصنع أوروبي إلى إفريقيا،  مضيفا أنه بدلا من ذلك، أحال الاتحاد الأوروبي أمر إفريقيا إلى الهند".

 

وأضاف ماسييوا: "هناك كثير من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، بحيث يمكنهم مشاهدة كرة القدم بدون كمامات الآن، ليس هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لأوروبا لفتح منشآت الإنتاج نحن بحاجة إلى تلك المصانع الأوروبية- لا نطلب تبرعا".

 

وتحتاج إفريقيا بشكل عاجل إلى لقاحات كورونا المستجد، حيث أنه من بين إجمالي  700 مليون جرعة مقرر إعطاؤها هذا العام، يتوفر فقط 65 مليون جرعة في القارة.


وظهر بصيص أمل مع بدء الإنتاج في إفريقيا. واعتبارا من أغسطس، سوف تنتج شركة أدوية في جنوب إفريقيا مجموعه 400 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في غضون عام وتوزعها في القارة وعلى دول الكاريبي.

أديس أبابا الاتحاد الافريقى جائحة كوفيد -19 الاقتصادي الأفريقي مفوضية الاتحاد الافريقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

«باقي 72 ساعة».. موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

إخلاء سبيل المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها بكفالة 20 ألفا

«التموين»: بيع خراف الأضاحي بالتقسيط بحد أقصى 6 أشهر

الصحة العالمية: السعودية اعتمدت لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا للحج

«عاد من قبرص وفتح جيم للنساء».. التفاصيل الكاملة لقضية «عنتيل الصعيد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لعنة الموارد!

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

صور

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة