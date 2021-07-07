«المحامين العرب»: الإعلان عن الملء الثانى لسد النهضة غطرسة إثيوبية

أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بأشد العبارات، إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، واصفة ذلك الإعلان وعدم اكتراثه بالأضرار الواقعة على مصر والسودان وشعبيهما بـ "الغطرسة الإثيوبية" غير محمودة العواقب ليس على المنطقة فحسب وإنما على الأمن والسلم الدوليين.



وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى - في بيان له اليوم - أن مياه نهر النيل خط أحمر وأمن قومي عربي، مشيرا إلى أن اتخاذ أديس أبابا لقرارات أحادية الجانب بملء سد النهضة وضربها بالقوانين الدولية المنظمة لمياه الأنهار الدولية واتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، عرض الحائط لبناء نهضتها على حساب مصير شعبي مصر والسودان، بمثابة تحد صارخ للمجتمع الدولي.



ولفت بن عيسى إلى ما أكد عليه المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في العاصمة السورية دمشق في شهر يونيو الماضي، بأن مياه نهر النيل شريان الحياة للملايين من الشعبين المصري والسوداني، وأن المساس بها يمثل جريمة يتعين التصدي لها بكافة الوسائل.



وأوضح أن إثيوبيا لا تملك الحجة القانونية الدولية التي تجعلها تقدم على الملء الثاني لسدها، موضحا أن للسودان ومصر حقوقا تاريخية وقانونية في مياه النيل امتدت لآلاف السنين وليست وليدة يوم وليلة.



واختتم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بيانه بتجديد الاتحاد تأكيده الوقوف بقوة مع مصر والسودان في قضيتهما العادلة وحق الشعبين في مياه النيل الخالد.