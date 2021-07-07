الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المحامين العرب»: الإعلان عن الملء الثانى لسد النهضة غطرسة إثيوبية

سد النهضة
سد النهضة

أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بأشد العبارات، إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، واصفة ذلك الإعلان وعدم اكتراثه بالأضرار الواقعة على مصر والسودان وشعبيهما بـ "الغطرسة الإثيوبية" غير محمودة العواقب ليس على المنطقة فحسب وإنما على الأمن والسلم الدوليين.


وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى - في بيان له اليوم - أن مياه نهر النيل خط أحمر وأمن قومي عربي، مشيرا إلى أن اتخاذ أديس أبابا لقرارات أحادية الجانب بملء سد النهضة وضربها بالقوانين الدولية المنظمة لمياه الأنهار الدولية واتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، عرض الحائط لبناء نهضتها على حساب مصير شعبي مصر والسودان، بمثابة تحد صارخ للمجتمع الدولي.


ولفت بن عيسى إلى ما أكد عليه المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في العاصمة السورية دمشق في شهر يونيو الماضي، بأن مياه نهر النيل شريان الحياة للملايين من الشعبين المصري والسوداني، وأن المساس بها يمثل جريمة يتعين التصدي لها بكافة الوسائل.


وأوضح أن إثيوبيا لا تملك الحجة القانونية الدولية التي تجعلها تقدم على الملء الثاني لسدها، موضحا أن للسودان ومصر حقوقا تاريخية وقانونية في مياه النيل امتدت لآلاف السنين وليست وليدة يوم وليلة.


واختتم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بيانه بتجديد الاتحاد تأكيده الوقوف بقوة مع مصر والسودان في قضيتهما العادلة وحق الشعبين في مياه النيل الخالد.

الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى إثيوبيا سد النهضه

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

«باقي 72 ساعة».. موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

إخلاء سبيل المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها بكفالة 20 ألفا

«التموين»: بيع خراف الأضاحي بالتقسيط بحد أقصى 6 أشهر

الصحة العالمية: السعودية اعتمدت لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا للحج

«عاد من قبرص وفتح جيم للنساء».. التفاصيل الكاملة لقضية «عنتيل الصعيد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لعنة الموارد!

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

صور

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة