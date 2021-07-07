الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد أهمية تأمين مراكز الاقتراع

محمد المنفي رئيس
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، ضرورة تأمين مراكز الاقتراع استعدادا للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

 

ودعا المنفي بحسب بيان صادر عن مكتبه خلال لقائه مع وزير الداخلية، خالد مازن، إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات، حسبما أفادت قناة "ليبيا".

 

ولفت المنفي في الوقت نفسه إلى ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية ورفع مستوى أدائها.

 

البرلمان يؤكد الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المرتقب

وفي سياق متصل، التقى رئيس مجلس النواب المستشارعقيلة صالح، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لبحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، وبحسب ما تداولته الصحف المحلية فقد أكد الأول للثاني خلال اللقاء، مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، إضافة إلى توزيع الداوئر الانتخابية في أنحاء ليبيا للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.

كما أكد رئيس مجلس النواب، على وفاء المجلس بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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