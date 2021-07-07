الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادًا للعيد.. محافظ السويس يعلن فتح المجزر مجانا لذبح الأضاحى

اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس

أعلن محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر، خلال اجتماعه، اليوم، بديوان عام محافظة السويس، فتح المجزر الآلي أمام المواطنين لذبح اضاحيهم مجانا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ السويس على رؤساء أحياء السويس الخمسة الأربعين فيصل السويس الجناين وعتاقة، بمنع ذبح الأضاحي خارج المجزر الآلي والحفاظ على نظافة الشوارع.

وأكد محافظ السويس على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار منع ذبح الأضاحي في الشوارع مع فرض غرامات كبيرة علي المخالفين.

وفي سياق متصل أكد لواء عبد المجيد صقر محافظ السويس  رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطواقم التمريض والإسعاف، وتحديد الورديات بالأقسام الطبية لعناية الأطفال وأقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة.

وشدد المحافظ على التأكد من توفير كافة الأدوية المطلوبة، مؤكداً التنسيق الكامل بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحي لاستقبال أي حوادث، مع عمل خطة لانتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية والميادين والشوارع وبجوار الحدائق العامة.

ووجه محافظ السويس الشكر والتقدير علي جهود جميع العاملين بمرفق الإسعاف الطبي والعاملين بمنظومة الصحة لما قدموا خلال الفترة الماضية من جهود كبيرة من أجل سلامة وصحة المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر، بديوان عام المحافظة اليوم، لمناقشة استعداد محافظة السويس لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحضور خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس واللواء حسام توفيق مساعد مدير أمن السويس والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والمصالح الحكومية وقرر صقر إلغاء الإجازات بمديريات الخدمات.

وكان محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر قد افتتح، مساء أمس، ممشى أهل السويس، والذي يطل على خليج السويس بطول ١٣٠٠ مترًا ويحتوي على مضمار للدراجات ودورات مياه وأماكن للخدمات.

اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس
السويس منع ذبح الأضاحي عيد الأضحى الأطباء الإجازات الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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