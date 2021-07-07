الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المدني الديمقراطي الليبي»: نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة

الحزب المدني الديمقراطي
الحزب المدني الديمقراطي الليبي

أعلن الحزب المدني الديمقراطي الليبي، اليوم الأربعاء، دعمه لمطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، مشددا على أن أي إجراء لتأجيل الانتخابات أمرا مرفوضا.

 

وبحسب بيان صحفي نقلته قناة "ليبيا الحدث"، فقد أعرب الحزب عن دعمه المطلق للوقفة الاحتجاجية التي نظمت مساء أمس الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021م، أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر، والرفض التام لتأجيلها تحت أية ذريعة.

 

وأكد الحزب المدني الديمقراطي دعمه لهذه الوقفة، داعياً أبناء الشعب الليبي في أرجاء الوطن وخارجه إلى الخروج في وقفات مماثلة تأكيداً لرغبتهم الملحة في إحداث التغيير عن طريق صنادق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، داعيا أيضا أيضا إلى استمرار هذه الوقفات والحفاظ على سلميتها، والحرص والتفطن للمندسين الذين قد ينحرفون بها عن هدفها.

 

وجدد الحزب حرصه على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م؛ لرفع معاناة المواطن المعيشية، واستعادة السيادة الوطنية، وإنهاء أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وإنجاز المسار الديمقراطي لبناء دولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساوون، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، والعيش الكريم.

 

تشكيل لجنة خاصة بمتابعة الاستعدادات للانتخابات

 

هذا وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم، تشكيل لجنة خاصة بمتابعة الاستعدادات للانتخابات  المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

 

 وبحسب المكتب الاعلامي للحكومة، فإن مهام اللجنة  التي يترأسها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وتضم في عضويتها عددا من الوزراء، تشمل التنسيق بين المؤسسات المختلفة ومفوضية الانتخابات لنشر التوعية حول أهمية المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى المساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية لها.

 

وسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها، بينما كلف رئيس اللجنة بتقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء.

ليبيا الحزب المدني الديمقراطي الانتخابات العامة الشعب الليبي وقفات احتجاجية

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