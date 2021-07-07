محافظ السويس يتابع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ السويس على فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والاستجابة السريعة لأي بلاغات ترد بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والأجهزة المعنية والمديريات.

وأشار صقر إلى أهمية تكثيف التواجد الأمني بالطرق الرئيسية التي تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وعلي طريق النفق، وطريق السخنة وطريق "مصر ـ السويس" وطريق "السويس ـ القطامية"، لتسهيل الحركة المرورية، مؤكداً على ضرورة التواجد الأمني بشوارع وميادين السويس وأماكن المتنزهات والحدائق العامة.

وكلف لواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مدير عام التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور على الأسواق والمحلات للتأكيد على صلاحية والمنتجات الغذائية واللحوم.

وأكد محافظ السويس على مدير عام الكهرباء بتوفير فرق للطوارئ والصيانة على مدار الساعة والاستجابة لأي بلاغات متعلقة بأعطال وانقطاع التيار الكهربائي.

وأشار لواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على رئيس الشركة القابضة لفرع السويس للمياه والصرف الصحي التنسيق مع أشغال بورتوفيق وهندسة الري للحفاظ علي منسوب المياه بالترعة لسد احتياجات المواطنين من المياه اثناء إجازة العيد.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بتجهيز 269 مسجدا وزيادة عدد المساجد لمنع الازدحام لإداء صلاة عيد الأضحى على مستوى جميع الأحياء.

وأكد المحافظ على فريق الطوارئ والتدخل السريع ورؤساء الأحياء والتجميل بتفريغ صناديق القمامة في موعدها المحدد.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة استعداد محافظة السويس لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحضور خالد سعداوي السكرتير العام واللواء حسام توفيق مساعد مدير أمن السويس والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

IMG-20210707-WA0031

IMG-20210707-WA0030

IMG-20210707-WA0029