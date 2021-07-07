الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

تفاصيل اللحظة التي تلقت فيها ميدلتون خبر مخالطتها لمصاب بكورونا

كيت ميدلتون لحظة
كيت ميدلتون لحظة تلقيها الاخطار

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، تفاصيل اللحظة التي تلقت فيها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون خبر اختلاطها بشخص مصاب بفيروس كورونا.
وذكرت الصحيفة إنه فور علم الدوقة هرعت من رويال بوكس ​​في ويمبلدون بعد أن علمت أنه يتعين عليها عزل نفسها.
وتابعت أن كيت لم تتلقى إخطار عبر التطبيق الذكي NHS Test and Trace، بل تم إخطارها شخصيا، لتغادر نادي All England في الساعة 5 مساءً يوم الجمعة - في وقت أبكر بكثير مما فعلت في السنوات السابقة - لتفوت المباراة التي تضم صديقها آندي موراي.
تم تنبيهها بعد جلوسها بجوار دوق كينت وأمام مدرب الجسد جو ويكس ، لكنها غادرت "على الفور" بعد أن قيل لها إنها اختلطا من شخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.
ووفقا للصحيفة فإنه ربما تكون كيت ميدلتون من أشهر الشخصيات التي تم إجبارها على الحجر الصحي بسبب قواعد الاختبار والتتبع التي أجراها بوريس جونسون - على الرغم من حصولها على جرعات اللقاح وأربع اختبارات سلبية لفيروس كورونا ولم تظهر عليها أعراض في الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد بعد ظهر اليوم أنه لن يتم إسقاط العزلة الذاتية لمتلقي جرعتين من لقاح كورونا الذين يتعرضون لضغوط بسبب اتصالهم بشخص مصاب حتى 16 أغسطس، واعتبارًا من منتصف الشهر المقبل. 
وبعد هذا التاريخ مكن إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل بدلاً من العزل الذاتي، ولن يخضع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا للقيود من نفس التاريخ.
لكن الجدول الزمني أبطأ بكثير مما كان يأمله الكثيرون ، وربما يعني أنه سيتم فرض العزل على ملايين الأشخاص بعد "يوم الحرية" في 19 يوليو.
وكانت كيت قد انضمت  إلى زوجها الأمير ويليام وابنها الأمير جورج لمشاهدة مباراة إنجلترا مع ألمانيا في مباراتهما في بطولة يورو 2020 في ويمبلي.
وشوهد الزوجان يتحدثان إلى زملائهم كن كبار الضيوف بما في ذلك ديفيد بيكهام وابنه روميو ، 18 عامًا ، وإد شيران وزوجته شيري.

كيت ميدلتون دوقة كامبريدج عزله كورونا ويمبلي يورو 2020 الأمير ويليام

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