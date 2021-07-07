الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل امتحانات الثانوية.. 9 نصائح هامة يجب أن يعرفها الطالب

امتحانات طلاب الثانوية
امتحانات طلاب الثانوية

بالتزامن مع قرب ماراثون امتحانات الثانوية العامة وتطبيق تجربة البابل شيت لأول مرة في امتحانات الثانوية، تقدم “الدستور” نصائح هامة للطلاب:

١- برجاء عدم اصطحاب التليفون المحمول معك أثناء الامتحانات.


٢-رجاء نزع شريحة التابلت (خط we)من التابلت.

⁦٣-اذا كان لديك مشكلة فى التابلت ولم تحل لاتقلق سيكون هناك اثبات حضور ورقى فى لجنة الامتحان فلاتقلق

⁦٤- اصطحب معك أدواتك مسطرة وأستيكه وقلم جاف اسود او ازرق

⁦٥- قبل بدء الحل سم الله وتوكل على الله واكتب بياناتك على كراسة الاسئلة والبابل شيت وبدقة .


⁦٦-كتابة الكود الموجود على كراسة الاسئلة على البابل شيت بعناية ودقة

⁦٧- حافظ على وقت واذا واجهت سؤال صعب اتركه واستكمل امتحانك وارجع له مرة أخرى.

⁦٨-ظلل بالقلم الرصاص تظليل خفيف وعندما تنتهى من المراجعة ظلل بالجاف وظلل الدائرة كاملة ولا تعمل خط او نقطة بل ظلل الدائرة كاملة

⁦٩-برجاء عدم الانسياق وراء كل مايكتب على الفيس او جروبات التيليجرام والالتزام بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات رسمية.

 

 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم علي  اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام  وتم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة : تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

وضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، و يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وتبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

و بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

بيان فيس عرف اسئلة امتحانات عمل قدم وزارة على عرفه اللغة العربية فلات جعة الله الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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