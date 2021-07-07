32548 إصابة و33 وفاة بكورونا فى بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تسجيل 32 ألفًا و548 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و33 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات رسمية نُشرت على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت بأن العدد الإجمالي لإصابات (كوفيد-19) المؤكدة في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و990 ألفًا و916 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات التي حدثت في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 128 ألفًا و301 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن 86,4% من البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 64,6% من البالغين على الجرعة الثانية، حتى يوم الثلاثاء.



تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.