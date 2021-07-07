الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إنهاء نزاع شركتى «كيما» و«الحديد والصلب للمناجم» بشأن أرض أسوان

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

وقع كلاً من المهندس طارق الباجورى – العضو المنتدب التنفيذى لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر – إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، والمهندس محمد حسنين رضوان – العضو المنتدب التنفيذى لشركة كيما- وهى إحدى الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، عقد لتسوية نهائية وشاملة وحاسمة لكافة خلافاتهما بشأن أرض شركة كيما بأسوان والكائن عليها عمارات مملوكة لشركة الحديد والصلب.


وأوضح  المهندس محمد السعداوى أن توقيع هذا الاتفاق يأتى فى ضوء توجهات الدولة بشأن تسوية المنازعات بين الجهات التابعة للدولة وكذا توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزارء بإلتزام جميع الوزارات والجهات التابعة لها بتكليفات  رئيس الجمهورية بوقف التقاضى بين الوزارات ودراسة سبل أخرى لفض المنازعات بينهم بخلاف اللجوء للقضاء.


وأكد أنه بمقتضى توقيع هذا الإتفاق قد آلت قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وأصبحت من ضمن أصول وممتلكات الشركة.


وفى ذات السياق؛ أوضح  المحاسب عماد الدين مصطفى أن شركة كيما قد آلت لها مساحة 74 ألف متر مربع من الأرض المتنازع عليها، كما أشار إلى أنه جارى تشكيل لجنة مشتركة بين الشركتين للتوقيع على عقد تسليم وتسلم للأرض والمبانى والمنشآت التى تختص بها كل طرف على الطبيعة وإنهاء عملية التسليم بحد أقصى 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الإتفاق.

مصر عقد الكيماوية جمهور لوز وشام مصري وزير الدولة قطع عمل لجنة وقف الشركات

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وائل لطفي

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