الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مديريات التموين: استمرار حملات التفتيش على مخابز ومنافذ صرف السلع التموينية

حملات التفتيش على
حملات التفتيش على مخابز

أكد مديرو المديريات في تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي،  وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التوجيه المستمر بتسيير حملات على الأسواق لمتابعة المعروض فيها من حيث الجودة، ووضع السعر على السلع المعروضة.

وأشاروا إلى أن المديريات تسير يومياً حملات على الأسواق والسلع المعروضة، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية، والمخابز التي يصل عددها إلى حوالي 30 ألف مخبز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ونتائج هذه الحملات.

فقد أعلنت مديرية تموين المنيا أنه تحرر 7 محاضر نقص وزن بقرية تله، و4 محاضر مواصفات ومحضر تصرف الرصيد الاستراتيجي، و8 محاضر عدم إعلان بالقرية التابعة لمركز المنيا.

بينما في محافظة الغربية أعلنت المديرية عن تحرير محضر ضبط مصنع و كسارة بلاستيك بقرية دفره ، والتحفظ على مليون سرنجة وأجهزه محاليل وتوالف مستشفيات، وعدد 11 شيكاره مواد خام بلاستيكية زنة الشيكارة 25 كيلو/ جرام، وحررت المديرية محضر لمحل بقاله وعطارة في قسم أول طنطا، بعد ضبط كميات من السلع الغذائية وعبوات الزيوت منتهي الصلاحية.

وفي محافظة بني سويف تم ضبط مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص بكمية تصل الى 50 طن غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

 

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وائل لطفي

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