الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يكرم محرر شئون العاصمة بجريدة الدستور لتفوقه في التغطية الإعلامية

تكريم محرر شئون العاصمة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة

كرم، اليوم، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الزميل مصطفى عبدالله محرر شئون العاصمة بجريدة الدستور، وذلك لتميزه في التغطية الإعلامية ومشاركته الفعالة في أخبار محافظة القاهرة

وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة خلال الاحتفالية المقامة بديوان عام محافظة القاهرة، إن الصحفيون، المكرمين، اليوم، لعبوا دورا كبيرا في نقل المعلومات السليمة والصحيحة، التي من شأنها معرفة المواطن البسيط بما تقوم به الدولة من إنجازات.

وأشار عبدالعال خلال الاحتفالية المقامة بديوان عام محافظة القاهرة بمناسبة العيد القومي للعاصمة، إلى أن صحفيّ شئون العاصمة كان لهم دور فعال ومتميز خلال الفترة الأخيرة، والتي كان لابد من إبرازها بتكريم المحافظة لهم.

وتضمنت الاحتفالية بعيدها القومي، الحديث عن الإنجازات داخل محافظة القاهرة خلال 7 سنوات ماضية.

تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
تكريم محرر شئون العاصمة من محافظ القاهرة
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