المجلس الوزارى لـ«تنمية المرأة» يوجه رسالة شكر إلى السيسي

وجه المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بوافر الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته واهتمامه الشخصي بمنظمة تنمية المرأة وتوجيهاته بتوفير كل مستلزمات قيامها بعملها وأداء مهامها لتحقيق الأهداف المنشودة.



كما وجه المجلس الشكر للرئيس السيسي على دعمه السخى للدول الأعضاء الأقل نمواً وتحمل حكومة جمهورية مصر العربية حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً أعضاء منظمة تنمية المرأة.



يذكر أن مصر تستضيف اجتماعات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة خلال الفترة من ٦ إلى ٨ يوليو الحالي ، بحضور لفيف من الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجميع المنظمات الإقليمية والدولية.