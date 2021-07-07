الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المجلس الوزارى لـ«تنمية المرأة» يوجه رسالة شكر إلى السيسي

السيسي
السيسي

وجه المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بوافر الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته واهتمامه الشخصي بمنظمة تنمية المرأة وتوجيهاته بتوفير كل مستلزمات قيامها بعملها وأداء مهامها لتحقيق الأهداف المنشودة.


كما وجه المجلس الشكر للرئيس السيسي على دعمه السخى للدول الأعضاء الأقل نمواً وتحمل حكومة جمهورية مصر العربية حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً أعضاء منظمة تنمية المرأة.
 

يذكر أن مصر تستضيف اجتماعات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة خلال الفترة من ٦ إلى ٨ يوليو الحالي ، بحضور لفيف من الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجميع المنظمات الإقليمية والدولية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

صرف عضو مجلس إدارة الأهلى سابقًا من سراى النيابة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

«باقي 72 ساعة».. موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد

بيان جديد من «التموين» لطمأنة جمهور الزمالك بشأن لقب «نادى القرن»

«عاد من قبرص وفتح جيم للنساء».. التفاصيل الكاملة لقضية «عنتيل الصعيد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

صور

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة