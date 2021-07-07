الأنبا مكاريوس توفيق يزور دار لوغوس للنشر بمعرض القاهرة للكتاب

زار اليوم، نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك الشرفي، جناح دار لوغوس للنشر، التابع للإيبارشية البطريركية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث رافقه الأب بشاي إسحق، كما شجع نيافة الأنبا مكاريوس الجميع على زيارة الجناح، كما أثنى على المجهودات المبذولة.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن دار لوغوس للنشر تتواجد بقاعة ٢ "A48"، ودار الإكويني بنفس القاعة "A2"، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني "A34"، ويتم حجز التذاكر عن طريق منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب أونلاين فقط.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن بدأ استقبال الجمهور من يوم الخميس، الموافق الأول من شهر يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس، الموافق الخامس عشر من نفس الشهر، بدايةً من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً، حسب المواعيد المُعلن عنها.

وعلى صعيد آخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه احتفلت الراهبة ترزيتا رضا حجار، ابنة كنيسة الروم الكاثوليك بالإسكندرية، بنذورها الأولى، بدير والدة الإله للراهبات الكرمليات الحبيسات، وذلك بجبيل- بلبنان.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء ذلك بمشاركة صاحب السيادة جورج بقعوني، متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر حاليا وبقية الكنائس المصرية الأخرى بفترة صوم الآباء رسل السيد المسيح الاطهار البالغ عددهم 84 رسولًا والذي بدأ يوم 21 من شهر يونيو المنصرم وينتهي يوم 12 من شهر يوليو الجاري بعد فترة صوم 21 يوما.