«التموين»: بيع خراف الأضاحي بالتقسيط بحد أقصى 6 أشهر

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول بيع الخراف الحية بالتقسيط، بعد اقتراح إحدى الصحفيات ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وقد جاء بالتقرير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تطرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لعدد من الضوابط الآتية:

1-إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيان بالأسعار للجهات المذكورة.

2- إرسال الجهات بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها بسعر الكيلو قائم 65 جنيها.

3- يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة.

4- تعهد من الجهة بإرسال شيك بقيمة القسط المحصل شهرياً من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة "المجمعات الاستهلاكية".

وكان الدكتور على المصيلحي، قد أعلن أنه تلقى طلب من إحدى الجهات بشأن إمكانية السماح للعاملين لها الحصول على الخراف الحية الأضاحى، بالتقسيط وخصم قيمتها من رواتب العاملين.