أسامة الهادي يعود للغناء بفيديو كليب «لسه فيا حيل» 10 يوليو

طرح الفنان أسامة الهادي الإعلان التشويقي لأغنيته الجديدة "لسه فيا حيل"، بالتعاون مع الموزع الموسيقي هادز والتي سيتم طرح الفيديو كليب الخاص بها السبت 10 يوليو والتي يعود بها للغناء بعد توقف 4 سنوات حيث قدم في عام 2017 أغنية "الرد مابيوصلش ليه" ليعود الآن للساحة الغنائية بشكل أكثر نضجاً.

"لسه فيا حيل" كلمات وألحان وغناء أسامة الهادي وتوزيع هادز ومن إنتاج شركة L’Arc Productions محمد فيصل وشريف مجدي والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز.

وحقق أسامة نجاحًا في موسم رمضان الماضي بتقديمه دور شامبا في مسلسل لعبة نيوتن مع المخرج تامر محسن والنجوم محمد ممدوح ومنى زكي.

وبدأ أسامة حياته الفنية كمطرب وكانت بداية شهرته من خلال مشاركته في إعلان أغنية علشان لازم نكون مع بعض، ومن أشهر أغنياته أخ وصاحب وصديق والرد مبيوصلش ليه ومتأكده وكام ذكرى متسابه مع الفنان هاني عادل وأنا بطل حياتي مع زاب ثروت ولدى أسامة ألبوم واحد كان بعنوان "يوماً ما هطير"، لكن بدايته في التمثيل كانت من خلال مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي عام 2018 ثم ظهر في الجزء الثالث من مسلسل كلبش مع أمير كرارة ومسلسل لمس اكتاف.

https://www.facebook.com/watch/?v=3019869071672254

https://www.instagram.com/p/CRCAFSuJlcM/?utm_medium=copy_link

وطرح عدد كبير من المطربين خلال الفترة الماضية بعض الأغنيات بنظام السينجل وذلك نظرا لضعف سوق الالبومات في الفترة الأخيرة بينما يستعد اخر ن لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.