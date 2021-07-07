عشاء رومانسي.. جينيفر لوبيز يعود لمحبوبته بن أفليك

التقطت عدسات الكاميرات مجموعة من الصور للنجمة جينيفر لوبيز وبن أفليك مؤخرًا فى هامبتونز وهم يستمتعون بالوقت معًا، بل وأن علاقتهما عادت أقوى مما كانت عليه في السابق.

يقول أحد المصادر المقربة لمجلة people إن الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك "علاقتهم قوية جدًا" وإن جينيفر لوبيز (51 عامًا)، سعيدة جدا مع بن أفليك الذي يبلغ 48 عامًا.

عودة جينيفر لوبيز لـ بن أفليك

وشاهد الكثيرون بن أفليك المغني والفائز بجائزة الأوسكار مؤخرًا فى هامبتونز وهو يسير مع حبيبته جينيفر فى رحلة شملت أبناء لوبيز من زوجها السابق مارك أنتوني، (13 عامًا) ماكس وإيمي، اللذان تشاركهما مع زوجها السابق.

وكشف مصدر تطورعلاقة الثنائي الشهير مع ابناء لوبيز: "كانوا مع العائلة والأصدقاء وكان لديهم العديد من الأنشطة المخطط لها، منها نزهات على الشاطئ وركوب القوارب وحفلات الشواء".

أضاف المصدر لـPEOPLE: "يبدو أن بن أفليك دائمًا سعيدًا جدًا عندما يكون مع جينفر"، و"أنها تقضي أكبر وقت ممكن مع حبيبها بن".

هاشتاج Bennifer

كما انتشر مؤخرًا، هاشتاج بعنوان "Bennifer"، حيث تصدر "التريند" عبر مواقع التواصل بعدما تداول جمهورهما صورهما القديمة والرومانسية سويًا التى تجمع ما بين الثنائي Jennifer Lopez وBen Affleck، حيث عبر الكثيرون عن سعادتهم بهذا الخبر الذى يتعلق بنجومهم المفضلين.

الأبناء يتعرفان على بعضهم

وبدأ الشريكان يتعرفان على أطفال بعضهما البعض، حيث تخطط لوبيز للانتقال من ميامي إلى لوس أنجلوس، حيث يقع مقر أفليك، وأشار المصدر المقرب إلى أن: "بن يتعرف ببطء على أطفال جينيفر، ويقضي ابنه وقتًا مع جينيفر وأطفالها".