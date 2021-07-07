الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميمي جمال تروي قصة زواجها من حسن مصطفى: «طلقني بسبب فساتيني القصيرة»

ميمي جمال
ميمي جمال

حلت الفنانة ميمي جمال ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، في حلقة اليوم على فضائية cbc، لتتحدث عن حياتها الشخصية وذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى.

أوضحت ميمي خلال اللقاء أن جدتها لم تكن موافقة على زواجها من حسن مصطفى، لكونه أكبر منها بنحو 13 عامًا، بينما كانت هي في سن 17 عامًا، وكان وقتها منفصلاً عن زوجته ولديه منها طفلة، وبالتالي وجدت الجدة أن زواجهما غير مناسب، لأن ميمي لا تزال صغيرة والمستقبل أمامها كبيرا، وليست بحاجة للزواج من رجل مطلق أكبر منها، فضلا عن كونه ليس غنيا.

تابعت ميمي أن رأيها كان مخالفا لرأي جدتها، لأنها كانت بحاجة لرجل إلى جانبها لدعمها في تلك الفترة:"والدي كان متوفي، وكنت عايشة أنا وجدتي وأمي وأخويا صغير، فكنت محتاجة راجل جنبي، راجل أكبر مني يسندني في الشغلانة ويكون أب وزوج وصديق، وحسن كان كده، كان طيب أوي وصديق بيسمع واخ بيدعم.. وأنا حبي ليه كان شامل، يعني واخداه باكدج على بعضه.. حماية وراجل وجوزي وزميلي وصاحبي وأبو ولادي، بقينا معجونين جوا بعض".

وعن سبب انفصالهما ثم الزواج مرة أخرى، أوضحت ميمي أن الطلاق تم مرة واحدة في بداية زواجهما، وكان ذلك بسبب الغيرة وتدخل الأخرين في شؤون حياتهما، حيث كانا يعملان في فريقين منفصلين في المسرح، وبالتالي كان بعض الذين يعملون معه في الفريق يعلقون على ملابسها، خاصة الفساتين المفتوحة والقصيرة، ويبدو أنه تأثر بكلامهم فطلب منها ألا ترتدي ملابس من هذه النوعية مرة أخرى:"قالي أنا اللي طالبه منك ميبقاش فيه الفساتين المفتوحة ولا القصيرة أوي، قولت له ده مسرح الشكل فيه مهم، وروحت بعدها عادي، وكانت أول مرة أكسر كلامه، جه المسرح لقاني بفستان سواريه، رجع البيت قالي خلاص كل واحد في طريق.. وكانت دي أقوى خناقة بينا.. المهم بعدها اتصالحنا وقولت له يعني يحصل كده من أول خلاف بينا! قالي أنا عندي ثقة عمياء فيكي لكن مش عاوز اسمع كلام من الناس عنك.. ومن ساعتها أي مسرحية هتلاقوني لابسة فستان مقفل.. مش قصير ولا عريان".

اختتمت ميمي جمال حديثها قائلة: "خلفت بنتين منه، ومن وقتها قررت إن البنات دول لازم أبوهم يوصلهم لأزواجهم، لازم المركب تمشي بينا سوا.. بناتي ميتجوزوش والأب في مكان والام في مكان، مهما حصل بينا لازم يكون في حتة نقف فيها، طلاق لا، زعل اه".

على شخصية فنانة منة الأربعاء فتوح للقاء شيحه الشخصية ندن مفيدة شيحة شام ميل الستات مايعرفوش يكدبوا وقتها جودة حياتها اختتم امها ولادي الراحل حسن مصطفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

أول فيديو لانفجار حاوية فى ميناء جبل على بدبي

السجن 10 سنوات.. عقوبة تنتظر فتاة «التيك توك» موكا حجازي

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة