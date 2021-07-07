الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

حمدوك يؤكد التزام الحكومة باسترداد أموال السودان المنهوبة والمهربة للخارج

الدكتور عبدالله حمدوك
الدكتور عبدالله حمدوك

أكد  رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة  التدفقات المالية واسترداد كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجيا وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.


جاءت تصريحات حمدوك خلال كلمته اليوم بقاعة الصداقة فى ورشة الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والوكلاء والجهات الحكومية المختصة، بالإضافة الى عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، واليونتامس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من وكالات التنمية والتعاون والمنظمات الدولية.


وشدد حمدوك على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافى وآلية وطنية وتكاملهما مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير، مؤكداً أن قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها، وفقا لوكالة الأأنباء السودانية سونا.


وفى السياق ذاته، أوضح عمر العمرابي رئيس الآلية الوطنية أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا ٨٨،٦ بليون دولار سنويا، وأن فريقا رفيع المستوي من الاتحاد الافريقي معني بالتدفقات المالية غير المشروعة في افريقيا يقود محاربة هذه التدفقات.


ولفت العمرابى إلى أن فجوة التعاملات التجارية العالمية للسودان خلال السنوات من ٢٠١٢-٢٠١٨،  بلغت ٣٠،٩بليون دولار ويمثل هذا المبلغ ٥٠% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة .


وشدد العمرابى على ضرورة معالجة هذا النزيف المستمر ووضع قوانين ونظم لضبط هذه التدفقات على ان  يكون الاشراف على مستوى رئيس الوزراء ، مؤكداً أهمية إحكام التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ذات الاختصاص وضبط الضرائب عبر التحصيل الالكتروني و النافذة الموحدة.
 

الوزراء السوداني الأموال المنهوبة الدكتور عبدالله حمدوك التنمية الحكومة السودانية

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