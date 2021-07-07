دراسة جديدة: لقاح كورونا لا يؤثر على المرضعات ومفيد لأطفالهن

توصلت دراسة جديدة إلى أن المواد الجينية من لقاح فيروس كورونا سواء كان فايزر Pfizer-BioNTech أو مودرينا Moderna لا يمكن أن تنتقل عبر حليب الأم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اختبر الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو عينات من حليب الثدي من سبع أمهات مرضعات في غضون يومين من أخذ اللقاح ، ووجدوا عدم وجود أثر للقاح في الحمض النووي الريبي (mRNA).

وأجلت العديد من الأمهات الجدد الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، خائفات من تأثير اللقاحات على أطفالهن.

ولكن الفريقان يقولان إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أنه يمكن للأمهات الحصول على التطعيم بأمان.

وعلى الرغم من أن mRNA قد لا ينتقل عبر لبن الثدي ، فقد أظهرت دراسات أخرى أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، مما يعني أن اللقاحات تمنح بعض المناعة للأطفال حديثي الولادة الذين يتم تلقيح أمهاتهم.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الأمهات الشابات اللواتي حصلن على التطعيم لا داعي للقلق بشأن انتقال mRNA لفيروس كورونا عبر لبن الأم.

ووجد الباحثون أن mRNA لم يتم اكتشافه في عينة لبن ثدي واحدة من أصل 13 مأخوذة من نساء مرضعات تلقين التطعيم مؤخرًا.

وواجهت النساء الحوامل والمرضعات معدلات أعلى من الاصابة بسبب فيروس كورونا مقارنة بالنساء الأخريات في نفس الفئة العمرية ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ومع ذلك ، فقد تم تطعيم النساء الحوامل بمعدلات منخفضة، اعتبارًا من أوائل شهر مايو، حيث تلقت 16 في المائة فقط من النساء الحوامل اللقاح، وفقًا لتقديرات دراسة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتجنب الكثيرون التطعيم أو تأخروا في الحصول عليه بسبب محدودية البيانات المتعلقة بسلامة لقاح كورونا للنساء الحوامل والمرضعات.

لم يتم تضمين هؤلاء النساء في التجارب السريرية للقاحات ، لتجنب المخاطرة بصحتهن.