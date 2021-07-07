الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مبيض محارة بطلق نارى على يد شقيق زوجته ببلقاس

اسعاف
اسعاف

أصيب مبيض محارة بقرية المعصرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بطلق ناري بمشط القدم اليسرى وتبين وجود خلافات بينه وزوجته وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب شقيق زوجته ونجل خالتها الذي يرغب في الزواج منها عقب طلاقها.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول المدعو "محمد أحمد عطا زيادة غازي" 36 عاما، مبيض محارة، ومقيم قرية "المعصرة " دائرة المركز مصابا بطلق ناري بمشط القدم اليسرى فتحة دخول وخروج "ادعاء تعدي".

وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله اتهم كلا من شقيق زوجته "إبراهيم. ص. م. م" 28 عاما، مبلط، ومقيم بذات القرية، ونجل خالة زوجته "عمرو. أ. م. ع "34 عاما، فلاح، ويقيمان قرية "شرقية المعصرة" دائرة المركز بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري “فرد روسي”، بحوزة الثاني، لوجود خلافات بين المصاب وزوجته ورغبة الثاني في الزواج منها عقب طلاقها.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاد الثاني أمكن ضبط السلاح المستخدم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9513 جنح مركز بلقاس، وجاري العرض على النيابة العامة.

 

وفي سيق آخر، أصيب طالب بكسر بالضلوع والحوض ونزيف في البطن بعدما صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجته النارية على طريق "المعاهدة" ببندر السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتم نقله تحويله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لخطورة حالته.

وكان قد تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو "أحمد وليد شوقي محمد إبراهيم " 16 سنة، طالب، ومقيم شارع "الصديق" بندر السنبلاوين مصابا بكسر بالضلوع واشتباه نزيف بالبطن وكسر بالحوض والفخذ الأيمن "ادعاء حادث طريق" وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدته المدعوة "سارة محمد عبدالمجيد عبدالله" 41 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان قررت بأنه أثناء قيادة نجلها دراجته النارية على طريق "المعاهدة" ببندر السنبلاوين اصطدمت به السيارة رقم (دف ق 1973 نقل بمقطورة رقم دن ر 6397) قيادة المدعو "محمد عبدالعظيم أحمد بركات" 40 سنة، سائق ومقيم قرية "طرائيس العرب" دائرة المركز، مما أدى إلى حدوث إصابته، وأضافت بقيام بعض الأهالي بنقل الدراجة لمنزل ذويه، وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13544 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.

الدقهلية أمن الدقهلية كسر الضلوع مبيض محارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

«باقي 72 ساعة».. موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

القبض على 14 متهمًا جديدًا فى «واقعة الكفن» بعين شمس

الصحة العالمية: السعودية اعتمدت لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا للحج

تصدر تريند «تويتر» بعد زفاف أوباما.. من هو رضا البحراوي؟

قائمة إجازات 2021 القادمة.. في شهر يوليو 9 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

صور

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة