الأنبا عمانوئيل فى سفارة المجر تحضيرًا للمؤتمر الإفخارستى العالمى

ذكرت صفحة "الكنيسة اليوم"، أنه كان قد أقيم لقاءً تحضيري، بسفارة المجر، للاستعداد للمؤتمر الإفخارستي العالمي، الذي سيُقام في الفترة من الخامس، حتى الثاني عشر من سبتمبر المقبل، وذلك بالعاصمة المجرية- بودابست، بمشاركة قداسة البابا فرنسيس.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في اللقاء سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، وصاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والإيكونوموس رفيق جريش، والأب بيتر أجاد، ممثلًا عن سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، كما شارك أيضًا من الجانب المجري سعادة السفير المجري، كوفاكيس أندرس، وسكرتير أول ذات السفارة، السيدة أثستر.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وعقب الإطلاع على برنامج المؤتمر، دار اللقاء حول أهمية مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في مصر، والإجراءات الضرورية من أجل السفر في ظل الظروف الحالية لوباء كورونا، واختتم اللقاء بتكوين رؤية مفصلة، وبدء خطوات عملية من أجل الإعداد للمشاركة.

على صعيد آخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "غذاء العقل".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" للأب أيوب يوسف.

من جهة أخرى، نظم خدام مرحلة حضانة، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، يوم ترفيهي للأطفال بدار سيدة السلام - الشيراتون، تحت رعاية وحضور الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والقائم بأعمال الدلتا، وقد استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الأطفال وخدام مرحلة حضانة، وشكر الخدام وراعي الكنيسة على رعايتهم لأبناء الرعية ومثابرتهم معهم.