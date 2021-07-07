الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات بالشرقية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

حملة إزالة بالشرقية
حملة إزالة بالشرقية

شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة وأسفرت عن ضبط عدد من التكاتك المخالفة، كما تم رفع ٤٥ حاله إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حمله بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعدلية لإزالة شدة خشبية مجهزة لبناء أعمدة بالدور الثالث علوي بدون ترخيص على مساحه ٧٥ مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت إدارة الإشغالات وقسم الإعلانات بمجلس مدينة بلبيس بحملة جديدة بإزالة الإعلانات المخالفة بنطاق المدينة، حيث شملت الحملة شارع بورسعيد حتى محطة القطار وشارع الطيران ومن ميدان الحصان وحتى ميدان الطيارة وشارع سعد زغلول، أسفرت الحملة عن إزالة (٣٨) إعلان من على أعمدة الإنارة و(٥) بانر لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المدينة، كما تم تحرير محضر نبش قمامه وتحرير (٩) محاضر إشغال طريق، كما تم رفع وضبط (١١٩) حالة إشغال مخالف، كما تم تغريم (٥) مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، وتم تحرير محضر شيشه ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفة ومصادرة (١٠) شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالحلمية، بالتصدي لحالة تعد على مساحة ٤٩ مترا طوليا بعزبة البحاروة عبارة عن مبني بالطوب الدبش وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي الوحدة المحلية بالأسدية تمت إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية الأسدية على مساحه قيراط ونصف عبارة عن مبنى بالطوب الدبش.

ونفذت رئاسة المركز حملة مكبرة لرفع الإشغالات وأسفرت عن تحرير ٩ محاضر إشغال ورفع وضبط ٧٥ حالة إشغال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بإزالة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق القانون على المخالفين.

التزام اجراءات إشغالات بدون ترخيص إزالة محافظ الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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