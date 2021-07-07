الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«هيئة الكتاب»: خدمة الرحلات الجماعية تيسر دخول مشتركيها إلى القاعات

توافد المصريين على
توافد المصريين على معرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مقر معرض القاهرة للكتاب فى دورته 52 استقبل 35 رحلة جماعية على مدار 6 أيام، لافتًا إلى أنها خدمة توفرها إدارة المعرض لدور الأيتام، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الجامعات، مكتبات مصر العامة، اتحادات الطلاب بالجامعات، مؤسسات رعاية ذوي القدرات الخاصة والأندية الرياضية ومراكز الشباب.

وتقام فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 و20 جنيهًا بحد أقصى، بجانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد أمس اليوم السادس من معرض الكتاب التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من إخطار كورونا.

 قال هيثم الحاج علي، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠%، ما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.

الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتا معرض القاهره الدولي للكتاب استقبل 35 رحلة جماعي استقبل 35 رحلة جماعية المعرض لدور الايت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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