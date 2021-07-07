دورة تدريبية مجانية متخصصة فى الفهرسة الإلكترونية بـ«تعليم المنيا»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن بدء الإعداد لتنظيم دورة تدريبية مجانية متخصصة في الفهرسة الإلكترونية وجودة إدارة المكتبات وميكنتها عبر الإنترنت On Line عبر برنامج Microsoft Teams في إطار أنشطة اتحاد المكتبات المدرسية المصرية والفهرس الموحد للمدارس المصرية وتحت رعاية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد أبوالعيون مدير عام الشئون التنفيذية وهبة حلمي سمهان موجه عام مكتبات المنيا.

وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أنه جار تحديد موعد للتدريب بناء على عدد الموجهين وأخصائي المكتبات الذين سوف يقوموا بالتسجيل في محافظة المنيا وذلك لعمل دورة تدريبية مجانية متخصصة في الفهرسة الإلكترونية وجودة إدارة المكتبات وميكنتها عبر الإنترنت On Line عبر برنامج Microsoft Teams مشيرا إلى ضرورة الدخول على رابط التسجيل التالي لتسجيل بيانات الحضور وذلك لموجهي المكتبات وأخصائي المكتبات المدرسية بجميع مدارس محافظة المنيا الحكومية والخاصة والدولية بكافة المراحل التعليمية.

وأشار الدكتور مدحت عبدالله مدير أتحاد المكتبات المدرسية بمحافظة المنيا، إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات من الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال على أرقام: 01060801912 / 01558943556 وسيتم الرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.

من جانب آخر أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت جميع الإجراءات الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة، حيث تم تجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يقارب الـ34 ألفا طالبا وطالبة، موزعين على 86 لجنة رئيسية مشيرا إلى التشديد علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.